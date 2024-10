Industrie aéronautique : Le groupe "Aciturri" inaugure son site de production à Midparc

Le groupe Aciturri, spécialiste des structures aéronautiques et de la fabrication des pièces moteurs, a inauguré mercredi son nouveau site de production au sein de la zone industrielle Midparc à Nouaceur.



L'implantation du groupe au Maroc s'est concrétisée par la location d'un bâtiment de 2.800 m² à la zone Midparc, suite à l'acquisition de la société GOAM Industrie en 2023, avec un investissement de plus de 30 millions de dirhams pour un site spécialisé dans l'usinage des aubes de moteurs d'avions, permettant ainsi la création à terme de 100 emplois.



S’exprimant à cette occasion, la directrice des Industries aéronautiques, ferroviaires, navales et des énergies renouvelables au ministère de l'Industrie et du Commerce, Afaf Saidi, a mis en avant l'importance de cette inauguration, qui marque une étape significative dans le développement du secteur aéronautique au Maroc, rapporte la MAP.



Ce site sera consacré à la production de pièces moteurs pour des programmes de renom, notamment le LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion) 1A, le LEAP 1B et le LEAP 1C, a-t-elle poursuivi, soulignant que ce projet illustre l'attractivité et la visibilité de l'écosystème industriel marocain, ainsi que la qualité de ses ressources humaines.



"Nous sommes fiers d'accueillir un investisseur de l'envergure d'Aciturri, premier industriel espagnol à s'implanter sur la plateforme aéronautique marocaine. Cela reflète la solidité des relations économiques entre l'Espagne et le Maroc", a déclaré Mme Saidi. Et de relever que l'acquisition du site GOAM en 2023 par le groupe permettra non seulement de doubler sa capacité de production, mais aussi de renforcer et compléter la chaîne de valeur de l'industrie aéronautique marocaine.



Pour sa part, le président directeur général du groupe Aciturri, Gines Clemente, a exposé les raisons de l'implantation de l'entreprise au Maroc, mettant en avant une ambition stratégique axée sur la croissance. Le groupe Aciturri vise à équilibrer ses activités aéronautiques, qui représentent actuellement 80% de son organisation, en multipliant par cinq ou six son chiffre d'affaires dans le secteur des moteurs, a-t-il expliqué, notant que la décision d'implanter une branche au Maroc s'inscrit dans une volonté de développer ce marché tout en consolidant la présence du groupe en France et en Espagne.



De son côté, le président de Midparc, Hamid Benbrahim El Andaloussi, a souligné l'importance d'accueillir Aciturri, un sous-traitant de premier plan pour Safran et Airbus, qui développe actuellement des activités dans le secteur de la propulsion à Bouskoura.

Selon lui, l'arrivée d'Aciturri au Maroc marque le début d'une nouvelle phase de développement pour l'aéronautique marocaine, caractérisée par la diversification des marchés et l'accélération des implantations.



Par ailleurs, M. El Andaloussi a mis en exergue la position du Royaume en tant que base incontournable de l'aéronautique mondiale, affichant un taux de croissance supérieur à 20%, des exportations atteignant 4,5 milliards de dollars, une main-d'œuvre de 40.000 jeunes travailleurs et environ 40% de valeur ajoutée.