Incidents OL-OM: Cinq matches ferme de suspension pour Jean-Michel Aulas

Le feuilleton des suites du match interrompu OL-OM continue avec la suspension pour cinq matches ferme du président du club lyonnais Jean-Michel Aulas, personnage incontournable mais critiqué du football français.



Réunie mercredi à Paris, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné M. Aulas de dix matches de suspension, dont cinq ferme, de banc de touche, de vestiaire d'arbitre et de toutes fonctions officielles pour son "comportement" lors de cette soirée du 21 novembre.

En cause, des propos de l'intéressé consignés par l'arbitre dans son rapport.



Après l'interruption du jeu au bout de quelques minutes, en raison d'un jet d'une bouteille depuis les tribunes du Groupama Stadium, antre de Lyon, qui a atteint en pleine tête le Marseillais Dimitri Payet, M. Aulas avait demandé, en vain, la reprise du jeu.



"Je fais malheureusement partie du Comex (Comité exécutif de la Fédération, NDLR) et ça ne va pas en rester là", aurait lancé le président lyonnais à l'arbitre, selon le rapport de ce dernier. M. Aulas a évoqué des propos "sortis de leur contexte."



Le club rhodanien a déjà été sanctionné d'un retrait d'un point au classement, et le match devra être rejoué à Lyon mais à huis clos.



Ces incidents étaient venus s'ajouter à une longue liste dans les stades de Ligue 1 depuis le début de la saison, poussant les acteurs du football à agir.



Président de l'OL depuis 34 ans, M. Aulas est un personnage incontournable du football français. Mais la saison 2021/2022 est difficile, entre une treizième place au classement et le départ annoncé à la trêve du directeur sportif, le Brésilien Juninho.



M. Aulas, "c'est un professionnel de la politique du foot", pointe un dirigeant d'un club du haut de tableau en Ligue 1. "Sa communication est changeante, pleine de +fake news+, mais c'est un professionnel. Il a 35 ans d'expérience. Il impose sa vérité. Mais il n'a pas donné une bonne image le soir des faits", le 21 novembre.



De quoi alimenter le procès du chef d'entreprise, parfois accusé de confondre intérêt général et intérêt particulier de son club.



Il y a un an et demi, il s'était, seul contre presque tous, opposé sans succès à la décision prise par la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) d'arrêter le championnat sur consigne sanitaire du gouvernement, quand d'autres ligues ont su reprendre comme en Allemagne.



"Jean-Michel Aulas s'intéresse au mécanisme du football. Alors, évidemment tout le monde dit qu'il ne pense qu'à son club mais quand on veut améliorer les choses, on regarde ce qui est bon pour son club et tout le monde en bénéficie", confiait alors Olivier Blanc, qui a été son proche collaborateur durant plus de trente ans, au quotidien Le Progrès.



Dans le passé, le président de l'OL a mené bien des combats : la cotation en bourse des clubs français, l'indemnisation pour la mise à disposition des internationaux après une blessure d'Eric Abidal avec les Bleus ou le statut professionnel des femmes et leur rémunération.



Récemment encore, Aulas est monté en première ligne après le fiasco du diffuseur défaillant Mediapro, plaidant publiquement pour l'arrivée de nouveaux diffuseurs... jusqu'à l'irruption inattendue d'Amazon.



Sa prise de position contre une Superligue européenne privée, alors qu'il faisait partie des proches du patron de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, l'un des instigateurs du projet, a été saluée par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin.



Enfin, Jean-Michel Aulas est actuellement le seul président de club français à siéger à la fois à la Fédération, où il fait partie du Comité exécutif, et à la Ligue en tant que représentant de la FFF.