Incendies de forêt : Baisse de 86% des surfaces touchées en 2024

Les surfaces forestières touchées par les incendies durant la saison 2024 ont atteint un total de 874 hectares du couvert forestier, soit une baisse de 86% par rapport à l’année 2023 (6.426 hectares), a indiqué l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).



Dans des données présentées à l’occasion de la réunion du Comité directeur national chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, tenue jeudi à Rabat, l’Agence a précisé qu’un total de 382 incendies forestiers avait été recensé en 2024, soulignant que les herbes secondaires et les plantes saisonnières représentaient environ 45% des superficies brûlées.



Ces données dévoilées lors de cette réunion présidée par le directeur général de l’ANEF, Abderrahim Houmy, et consacrée à l’évaluation et à la présentation des résultats et des enseignements tirés des incendies de forêt de la saison 2024, ainsi qu’à l’examen des moyens et mesures à mobiliser pour la saison 2025, font également ressortir une baisse de 82% par rapport à la moyenne annuelle des superficies touchées au cours des dix dernières années.



S'agissant de la répartition géographique des superficies touchées par les incendies, la même source relève que "presque toutes les régions du Royaume ont été affectées par les incendies de forêt, mais à des degrés divers".



La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima compte le plus grand nombre d’incendies (123) ayant ravagé une superficie de 346 hectares, soit 32% du total national. En ce qui concerne les superficies brûlées, la région de Fès-Meknès a été la plus affectée en 2024, avec environ 357 hectares détruits par les flammes, représentant 41% de la surface totale incendiée à l’échelle nationale.



Ce bilan positif notable au titre de l’année 2024 s'explique, selon l'ANEF, par plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques favorables durant la saison d’été, les zones forestières exposées au risque ayant connu en juin, juillet et août 2024 des conditions climatiques moins propices à l’apparition et à la propagation des incendies, ainsi que la stratégie d’intervention précoce contre les incendies, ou encore la politique de prévention adoptée par les partenaires concernés, notamment le ministère de l’Intérieur, l’ANEF, la Protection civile, les Forces Armées Royales (FAR).



L'Agence a également signalé que les campagnes de sensibilisation organisées à l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation aux risques des incendies de forêt (21 mai), dont ont bénéficié environ 27.000 élèves et visiteurs de forêts dans 240 écoles et 100 forêts urbaines, ont renforcé les efforts de lutte contre les incendies de forêt.



Concernant les préparatifs pour l’été 2025, l’Agence a mobilisé une enveloppe budgétaire estimée à 160 millions de dirhams, destinée à fournir les équipements et moyens nécessaires à la réduction des départs de feu, à travers le déploiement accru des patrouilles de surveillance pour la détection et l’alerte précoce, l’ouverture et l’entretien des pistes forestières et des pare-feux, l’aménagement de points d’eau, l’extension du reboisement forestier, ainsi que la réhabilitation des pistes et l’acquisition de nouveaux véhicules d’intervention rapide.



Dans une déclaration à la presse, M. Houmy a indiqué que le Comité directeur national chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt se réunit annuellement pour évaluer la situation de l’année précédente et envisager les actions à entreprendre pour l’année suivante, réaffirmant la disponibilité de l’Agence, aux côtés de tous les partenaires, à faire face aux incendies de forêt et à les contenir.



Il a estimé, à cet égard, que l’année 2024 a été "remarquable", avec une superficie brûlée ne dépassant pas 900 hectares, comparée à plusieurs pays méditerranéens confrontés à des incendies récurrents, saluant à cet égard l’approche intégrée et participative adoptée par les différents acteurs pour faire face au phénomène des incendies de forêt.



Cette réunion a constitué également l’occasion d’appeler les usagers des espaces forestiers, à savoir les campeurs, bergers, apiculteurs et adeptes de la randonnée, à faire preuve de la plus grande vigilance, à éviter l’utilisation du feu dans les zones forestières, notamment durant l’été, tout en invitant l’ensemble des citoyennes et citoyens, quel que soit leur âge, à alerter immédiatement les autorités compétentes en cas d’apparition de signes d’incendie, qu’il s’agisse de fumée, de flammes ou de comportements suspects.