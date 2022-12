Inauguration au Musée la Kasbah à Tanger de l'exposition “Route des empereurs romains à travers la Serbie,VIMINACIUM”

L’exposition «Route des empereurs romains à travers la Serbie, VIMINACIUM» a été inaugurée, mercredi, au Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes de Tanger.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 27 février 2023, est organisée par la Fondation nationale des musées (FNM) en partenariat avec l’ambassade de la République de Serbie au Maroc.



A cette occasion, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a indiqué que cette exposition artistique et archéologique exceptionnelle reflète la profondeur des relations culturelles entre le Maroc et la Serbie, et permet à un large public de la région du Nord et de ses visiteurs de prendre connaissance de périodes historiques importantes sur le plan civilisationnel, qui ont été partagées par les deux pays amis dans un cadre d’échange culturel solide.



Le contenu de l’exposition est d’une grande importance sur les plans culturel, scientifique et archéologique, a-t-il souligné, notant que cet événement culturel vise à mettre la lumière sur plusieurs aspects de l’héritage commun de l’humanité, à travers des statues et objets historiques venant de Serbie, permettant aux amateurs des arts visuels et de l’histoire de l’humanité d’en connaître plus sur des périodes clés de l’histoire des peuples.



De son côté, l’ambassadeur de la République de Serbie au Maroc, Ivan Bauer, a affirmé que cette exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques, solides et exceptionnelles, entre la Serbie et le Maroc.



Le Maroc et la Serbie entretiennent des relations d'amitié longue de 1.500 ans, comme le montrent les preuves historiques, a-t-il relevé, notant que ce genre d’initiatives contribue au rapprochement entre les peuples marocain et serbe et au rayonnement des cultures millénaires des deux pays.



Cette exposition, organisée également en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la culture et de la communication de la République de Serbie et l’Institut archéologique de Belgrade, est le fruit de découvertes archéologiques de grande importance réalisées sur le site de Viminacium, ancienne capitale de la province romaine de la Mésie Supérieure (Moesia Superior) puis de la Mésie Première (Moesia Prima), une cité qui a joué le rôle de trait d’union entre l’Occident et l’Orient.



Cette exposition avait été inaugurée en octobre au Musée de l’histoire et des civilisations de Rabat, dans le cadre de la célébration de «l’année de la Serbie au Maroc».