Inauguration à Laâyoune d’ un centre d’éducation par le sport

L’ ONG TIBU-Maroc et l’ambassade des Etats-Unis à Rabat ont lancé, samedi à Laâyoune, un centre d’éducation par le sport, en présence du sous-secrétaire d’Etat américain en charge des questions du Proche Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker. Quelque 200 jeunes enfants, âgés entre 12 et 16 ans, bénéficieront des services de ce nouveau Centre TIBU Laâyoune by US Embassy Morocco destiné au développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives, favorisant une transformation durable par le sport. Ce nouveau centre, inauguré en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, est le premier dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et le 22ème à l’échelle nationale. Il couronne un engagement profond des deux partenaires pour répondre aux défis majeurs de la société marocaine, principalement l’éducation et l’autonomisation des jeunes, selon les responsables de l’ONG. Ces 200 jeunes auront ainsi la possibilité de trouver le chemin de l’autonomisation et de la réussite éducative grâce à un programme autour de l’apprentissage des techniques individuelles et collectives de la balle orange, à des ateliers axés sur les STEM et les langues étrangères ainsi qu’à des modules favorisant le leadership. Ce programme converge avec la vision stratégique de la réforme 2015-2030 du ministère de l’Education nationale qui vise à refonder un modèle d’enseignement moderne et qualitatif. Face à la situation actuelle que traversent le monde et le Maroc liée à la crise sanitaire et à la lumière des avancées diplomatiques dans le dossier du Sahara, "le sport se manifeste comme étant un outil efficace et efficient pour répondre à des problématiques complexes qui freinent le développement de ces régions", a déclaré Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et président fondateur de l’ONG TIBU Maroc. Il s’est dit "fier" de lancer ce programme à fort impact social et durable, dans un contexte marqué par les "multiples victoires remportées par le peuple marocain" sur le chemin de la consécration de la souveraineté nationale sur l’ensemble du Sahara. L’inauguration de ce programme s’ajoute aux importants projets en cours de réalisation dans cette région et constitue une contribution à la mise en œuvre de la Vision stratégique 2030 pour la réforme de l’école marocaine, a-t-il ajouté lors d’une cérémonie marquée par la présence du wali de la région de LaâyouneSakia El Hamra, Adbeslem Bekrate, du président de la région, Sidi Hamdi Ould Errachid et du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF), Mbarak El Hansali. Le lancement de ce nouveau programme en présence de David Schenker, confirme l’engagement profond du partenariat historique entre TIBU Maroc et l’ambassade des Etats-Unis au Maroc pour le développement et l’autonomisation de la jeunesse marocaine, s’est-il félicité. TIBU Laâyoune Center by US Embassy Morocco vise à créer des champions qui seront de véritables modèles pour la jeunesse marocaine et à servir de nouvelle brique dans le modèle de développement de la région Laâyoune-Sakia El Hamra qui vient d’obtenir une belle consécration en recevant le prix de "La région euro-méditerranéenne de sport 2021", soulignent les responsables de l’ONG. En marge de cette inauguration, l’ONG TIBU Maroc et l’AREF ont signé une convention de partenariat pour le développement de projets et programmes au profit des jeunes. Pour rappel, TIBU Maroc est une ONG marocaine qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation et de l'inclusion socio-économique des jeunes par le sport. Fondée en 2011, TIBU Maroc est considérée comme la principale organisation au Maroc dans l'éducation et l'insertion des jeunes à travers le sport, et souligne que le pouvoir du sport offre une durabilité transformationnelle aux praticiens, enfants, jeunes, femmes et personnes ayant des besoins spécifiques, à savoir: une meilleure santé, des communautés soudées, de plus grands accomplissements sportifs et une identité plus forte.