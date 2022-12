Impossible n’est pas Marocain Les leçons de la Coupe du monde en dix images...

Les Marocains, les rêveurs... les confiants... les persévérants... les espoirs d’une nation.



Première image : Le Roi du Maroc descend dans les rues de Rabat pour partager sa joie avec les supporters marocains, vêtu du maillot de l'équipe nationale de football. C’est la parfaite illustration de la symbiose entre un Roi et son peuple, et un signe de sécurité et de stabilité dont jouit notre pays.



Deuxième image : L'émir du Qatar, du haut de sa tribune, manifestant sa joie suite à chaque victoire de l'équipe nationale marocaine. C’est là un symbole de solidarité, de symbiose et de fraternité.



Troisième image : Des milliers de supporters marocains entonnant l'hymne national au début de chaque match avec enthousiasme et vigueur, un sentiment d'exaltation et de souveraineté.



Quatrième image : Le sourire de Bono, le cri de Ziyech, la confiance de Hakimi, l'habileté d’Ounahi, la férocité d'Amrabat et le saut d'Al-Nusairi, tant de gestes exprimant la combativité de toute l’équipe, agissant comme une famille soudée pour défendre les couleurs de la nation.



Cinquième image : Les joueurs qui étreignent leurs mères à la fin des matchs revendiquant ainsi une facette de l’identité authentique de notre pays, cette image rendant hommage à des millions de femmes soutenant les Lions de l’Atlas à l'intérieur du stade, derrière les écrans, et partout dans le pays.



Sixième image : Des millions de spectateurs, des manifestants chantant et dansant, célébrant cet exploit légendaire...les Marocains replongent dans l’ambiance de la Révolution du Roi et du peuple et évoquent le souvenir de la Marche Verte. Ils reprennent les chansons des grandes épopées historiques marocaines et chantent à l’unisson « Nidaa Al Hassan », 3ichi 3ichi Yabladi, Laâyoune 3iniya Bladi Yazine El Boldane.



Septième image : Dans tous les pays du monde, la communauté marocaine est solidaire. Dans les grandes places des villes du monde arabe, des pays africains, dans tous les pays du monde, les foules et les rassemblements ont hissé les bannières de la victoire et scandé des slogans de la victoire du Maroc.



Huitième image : En Palestine, des miracles se produisent et les ennemis les plus féroces se sont accordés sur le soutien et l’amour de l’équipe nationale marocaine, hissant le drapeau marocain et clamant sa gloire.

Au Yémen, en Libye et au Soudan, les frères ennemis ont déposé leurs armes et mis de côté leurs conflits pour se rassembler devant les écrans, supporters et solidaires de l’équipe nationale marocaine.



Neuvième image : Le jeune entraîneur marocain, épris d’amour de la patrie et d’affection pour les joueurs, ne se lasse jamais de dire : « Dirou nia (ayez confiance), le ballon touchera le poteau et sortira ». En cela réside la force de la foi, l’expression de la détermination, un grand talent de communicateur qui protège une équipe soudée et promeut un esprit de groupe pour hisser l'étendard de la patrie.



Dixième image : La cohésion de toute une nation, villes comme villages, du nord au sud, femmes et hommes, enfants, jeunes et moins jeunes, pleins d’espoir dans le futur, le développement et la gloire de ce pays, scandant le slogan : "Sir... Sir... Sir...". Une épopée à la marocaine ponctuée d’ululation.

C'est la joie d'un Roi et d'un peuple. C'est la façon de vivre des Marocains "Tamgrabit"...C'est l'exception marocaine.



Par Abderrahim Chahid

Président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants