Importants échanges avec des dirigeants politiques allemands

Une délégation du Bureau politique de l’USFP, conduite par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a effectué, du 14 au 17 mars, une visite de travail à la capitale allemande, Berlin, durant laquelle elle a eu des entretiens avec les responsables du Parti socialiste démocrate allemand «SPD», le président du groupe parlementaire du SPD, les responsables de la Fondation Friedrich-Ebert et d’autres personnalités officielles allemandes.



La délégation usfpéiste était composée du président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, de la responsable des relations extérieures de l’USFP et vice-présidente de l’Internationale socialiste, Khaoula Lachguar, des délégués de l’USFP dans l’Alliance progressiste, Fatiha Saddas et Tarik El Malki et du délégué de l’USFP auprès du Parti socialiste européen, Ahmed Mehdi Mezouari.



Lors de cette visite, la délégation de l’USFP a rencontré Annette Kaisar, présidente du département d’Afrique du Nord au ministère de la Coopération économique et développementale, et Niels Annen, secrétaire d’Etat à la Coopération économique et développementale, chargé des relations avec le Parlement.



Ces rencontres ont permis aux deux parties d’échanger des points de vue ayant trait à la coopération entre les deux pays et les grandes opportunités du partenariat entre Rabat et Berlin, ainsi que les perspectives de les développer dans l’avenir.



Au siège historique du SPD (Willy Brandt House), la délégation ittihadie a eu des entretiens avec la direction du parti allemand, dont Phillip Fink et Rainer Vogt, membres du Bureau politique du parti et responsables des relations extérieures.



Les entretiens ont porté sur la coopération entre les deux partis. A cet égard, le Premier secrétaire a invité la direction du SPD allemand à visiter le Maroc et l’USFP et à rédiger un mémorandum de coopération entre les deux partis socialistes.



Une autre rencontre a eu lieu avec Conny Reuter, coordinateur global de l'Alliance progressiste, lequel a mis en avant le rôle prépondérant que l’USFP a joué en tant que membre fondateur de cette Alliance et en tant qu’acteur fondamental au niveau de l’Afrique et au niveau du Forum démocratique arabe, tout en annonçant qu’il visitera l’USFP en vue de renforcer ces dynamiques.



Au siège du Bundestag, la délégation de l’USFP a rencontré le président du groupe socialiste au Parlement allemand, Rolf Mützenich, qui était accompagné de son adjoint, Gabriela Heinrich et des députés chargés des relations extérieures et de la coopération. Cette rencontre a constitué une occasion pour aborder les relations entre les deux pays.



Dans ce contexte, le président du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, Abderrahim Chahid, a invité le groupe socialiste allemand à rendre visite au Maroc dans le but de renforcer les liens de coopération entre les deux groupes socialistes.



Par ailleurs, la délégation ittihadie a également visité vendredi 17 mars le siège du ministère des Affaires étrangères allemand, où elle a eu des entretiens avec le responsable des relations bilatérales et européennes avec le Maroc au sein de ce département.



Mourad Tabet