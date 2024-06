Immorente Invest améliore son CA de 15% au T1-2024

Immorente Invest a réalisé un chiffre d'affaires (CA) de 18,1 millions de dirhams (MDH) au titre du 1er trimestre de 2024 (T1-2024), en hausse de 15% par rapport à la même période de l'année précédente.



Cette évolution est expliquée par l’élargissement du périmètre avec l’acquisition de l’usine située à Tanger et louée à SFC Solutions Morocco en octobre 2023, indique la société dans un communiqué sur ses indicateurs d'activité du T1-2024.



S’agissant du CA social, il s’est chiffré à 9,8 MDH à fin mars 2024, fait savoir la même source.



En ce qui concerne son portefeuille, la société indique qu’il est composé d’actifs prémium loués à des locataires de renom, notamment Faurecia, Butec, Aptiv, SFC Solutions Morocco, FRI master franchisé de Mcdonald’s, Huawei, et Groupe Société Générale.



Pour ce qui est des investissement, Immorente Invest est en cours de construction de l’extension d’une usine louée par Faurecia à Atlantic Free Zone pour un investissement total du projet de près de 130 MDH et dont la livraison est prévue pour le T4-2024.