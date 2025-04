Ilies Belmokhtar et Abdellah Ouazane : Un duo de jeunes pépites qui brille de mille feux

Ilies Belmokhtar et Abdellah Ouazane. Leurs noms sont sur toutes les bouches depuis le début de la CAN U17. Les deux pépites marocaines brillent de mille feux depuis le début de la compétition, formant un duo explosif qui a conquis aussi bien le public que les observateurs.



Talentueux et décisifs, Belmokhtar et Ouazane se sont imposés au fil des matchs comme des éléments déterminants dans le jeu des Lionceaux de l'Atlas, se révélant aux yeux de la planète foot comme de futurs cracks du ballon rond.



C'est la grande maturité des deux Lionceaux qui saute aux yeux malgré leur très jeune âge. Ils savent prendre leurs responsabilités quand il le faut, faire des différences et débloquer des situations compliquées.



C'était le cas lors du dernier match de la phase de poules de l'équipe nationale contre son homologue tanzanienne. Dans cette rencontre cruciale pour la qualification en quarts de finale de la CAN et au Mondial, ils se sont chargés de mener leur équipe à bon port en inscrivant, à eux deux, les trois buts de la victoire du Maroc.



Auteur d'un doublé, Abdellah Ouazane a marqué les esprits contre la Tanzanie, en signant notamment un but de toute beauté sur coup franc, ce qui lui a valu d'être élu "Homme du match" par la CAF.



A seulement 16 ans, le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam, impressionne par sa lucidité, son efficacité devant les buts et sa force de caractère.

Après son frère Zakaria, vice-champion d'Afrique en 2023 en Algérie avec l'équipe du Maroc, c'est un autre Ouazane qui s'illustre avec les couleurs nationales.



Le jeune Abdellah veut suivre les pas de son frère ainé, qu'il cite comme source d'inspiration, et pourquoi pas faire mieux en décrochant le titre de la CAN U17 pour la première fois dans l'histoire du football national.



De son côté, Ilies Belmokhtar, auteur de trois buts jusqu'à présent dans cette CAN, est étincelant depuis le début de la compétition, prouvant qu'il a le potentiel pour devenir une vedette du ballon rond.



L'attaquant de l’AS Monaco a été le grand artisan de la large victoire du Maroc contre l’Ouganda (5-0), en inscrivant notamment un doublé et en ayant un grand impact sur l'animation offensive avec à la clé, le trophée d’"Homme du Match".



Joueur technique et percutant, le jeune ailier droit, véritable menace pour les défenses adverses, est une arme offensive incontournable pour l'équipe nationale U17. Du haut de ses 16 ans, il affiche de grandes ambitions, à commencer par un sacre continental avec les U17 et toujours plus de buts au compteur.



Les pépites Ilies Belmokhtar et Abdellah Ouazane incarnent le futur du football national qui, grâce à ses nombreux talents, est promis, à coup sûr, à un avenir radieux.