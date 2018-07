Il ne peut y avoir de liberté si les journalistes travaillent dans la peur

Comment protéger les journalistes contre les menaces qui pèsent sur eux ? Une pléiade d’experts et de professionnels s’est penchée sur cette question lors d’une table ronde organisée jeudi à l’ISIC par l’UNESCO, en partenariat avec le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) et l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC).

Abdellah Bakkali, président du SNPM, a soutenu à ce propos que son syndicat a plaidé depuis des années en faveur de l’instauration d’un mécanisme de protection des journalistes et que l’Union des journalistes arabes et la Fédération internationale des journalistes (FIJ) ont présenté au secrétaire général de la Ligue arabe, en mai dernier, un document intitulé «Déclaration de la liberté des médias dans le monde arabe».

Il a, par ailleurs, affirmé que la communauté internationale est appelée à mettre en place un mécanisme garantissant la protection des journalistes, tout en précisant que le SNPM plaide pour l’instauration d’un mécanisme similaire au Maroc, même s’il y a «des parties au sein du gouvernement qui ont des réserves» à ce sujet alors que la grande majorité (des partis politiques et des organisations de la société civile) soutient ledit mécanisme.

L’intervention d’Ali Karimi, professeur universitaire à l’ISIC a porté sur la protection des journalistes dans le droit humanitaire international.

L’intervenant a soutenu que depuis 1864, les différentes conventions internationales ont passé sous silence la question de la protection des journalistes en période de conflits et de guerre.

Il a également affirmé que le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la Convention IV de La Haye, 1907 a évoqué la protection des journalistes en période de guerre, mais seulement en tant que civils. Il a ajouté que la communauté internationale a échoué à mettre en place des règles contraignantes pour protéger les journalistes.

Quant à Younès Moujahid, secrétaire général du SNPM et 1er vice-président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), il a souligné que les agressions perpétrées contre les journalistes sont un problème épineux au niveau international. Pis encore, ces agressions et ces violences restent souvent impunies, d’où la nécessité de rechercher des mécanismes à même de protéger les journalistes contre toute forme d’abus.

Partant du postulat selon lequel il ne peut y avoir de liberté de la presse si les journalistes travaillent dans la peur, la FIJ, a-t-il poursuivi, fait actuellement un plaidoyer auprès les gouvernements du monde entier pour les inciter à adopter des mécanismes pour la protection des journalistes qu’elle a proposés.

Il a également a annoncé lors de cette table ronde qu’une délégation de la FIJ se rendra prochainement à New York pour présenter son projet aux responsables onusiens.

Au niveau national, Younès Moujahid a souligné que les rapports du SNPM ont souvent dénoncé les agressions physiques contre les journalistes et entrepris des démarches auprès des autorités compétentes (les ministères de l’Intérieur et de la Justice, la police…) pour ouvrir des enquêtes en vue d’élucider les circonstances de ces agressions et éventuellement punir les coupables. Malheureusement «dans tous les cas, les plaintes déposées sont restées sans suite ».

Il a, à ce propos, évoqué l’article 7 (alinéa 4) de la loi n°88-13 relative à la presse et à l’édition qui stipule que «les autorités publiques s'engagent à mettre en place des garanties légales et institutionnelles aux fins de protéger les journalistes contre toute agression ou menace lors de l'exercice de leur profession ». Mais, selon lui, le législateur n’a pas spécifié de mécanismes et mesures visant à mettre en œuvre les dispositions de cet article.

Pour sa part, Said Soulami (CMF MENA) a abordé la question les mécanismes de protection des journalistes à travers des expériences internationales, tout en affirmant que ce genre de mécanismes a vu le jour en Amérique latine pour protéger les journalistes qui vivent sous la menace permanente de la violence.

Il a appelé tout spécialement à la protection des femmes journalistes qui sont, selon lui, « plus vulnérables surtout dans les zones de conflits ».

De son côté, Mohammed Chmaaou, avocat et membre du bureau exécutif de l’Association Adala, a présenté l’expérience spécifique de cette ONG en matière de protection des journalistes. En effet, il a souligné que l’Unité d’appui juridique aux journalistes au Maroc qui a été créée au sein de cette association il y a des années ne se limite pas à appuyer juridiquement les journalistes qui sont victimes de violences ou d’abus, mais également d’organiser des cycles de formation à leur profit.

Pour sa part, Andrea Cairola, spécialiste du Programme communication et information de l’UNESCO, a présenté les grandes lignes du rapport mondial de cette organisation internationale sur les «Tendances mondiales en matière de liberté d’expression et de développement des médias» qui a été rendu public récemment.

Il a assuré que la période s’étalant entre 2012 et 2017 a été marquée par une augmentation de la fréquence et de la régularité des actes de violence dirigés contre les journalistes par rapport aux années précédentes, tout en affirmant que 530 journalistes ont été tués durant cette même période, soit deux morts par semaine. La région MENA est la plus touchée par ce phénomène (191 cas de journalistes tués).

Il a également mis l’accent sur les meurtres de femmes journalistes qui ont augmenté au cours de la même période (passant de cinq femmes journalistes tuées en 2012 à 10 en 2016).