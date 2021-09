Ihattaren rejoint la Juve et Ezzalzouli signe au Barça

La Juventus Turin a annoncé, mardi, l’arrivée du maroco-néerlandais, Mohamed Ihattaren en provenance du PSV Eindhoven. Le milieu offensif s'engage pour les quatre prochaines saisons avec le club de la "VieilleDame", a annoncé la Juventus dans un communiqué publié surson site internet. Ihattaren a disputé 74 rencontres sous le maillot rouge-et-blanc, inscrivant 10 buts et délivrant 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a été le plusjeune buteur duPSV Eindhoven dans les compétitions européennes à l’âge de 17 ans,selon la Juventus. Par ailleurs, le jeune attaquant marocain, Abdessamad Ezzalzouli, a signé un contrat de trois ans avec FC Barcelone, a annoncé,mercredi, le club catalan. «Le FC Barcelona a payé la clause libératoire du joueur Abdessamad Ezzalzouli. L'ailier marocain de 19 ans provient d'Hercules et signera pour trois saisons, jusqu'au 30 juin 2024, plus deux saison en option», indique le Barça dans un communiqué. Le joueur marocain aura une clause libératoire de 200 millions d'euros, ajoute la même source. En principe, il jouera avec le Barça B. Né le 17 décembre 2001 à Beni Mellal (Maroc), Ezzalzouli, formé à Elche et Hercules, est un ailier technique qui peut jouer sur les deux côtés, précise le club entraîné par Ronald Koeman.