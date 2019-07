Idriss Hilali réélu vice-président de la Fédération internationale de muay-thaï

Plus de 200 enfants bénéficient, depuis le 25 et jusqu’au 31 juillet courant à Nador, de la 2ème édition du «Morocco football Camps», un stage de football organisé par la Fondation Marocains du monde en partenariat avec l’Académie Youssef Mokhtari de football.

Cet évènement, tenu à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de la Fête du Trône, vise à associer le plus grand nombre d’enfants à l’exercice du sport et à permettre à cette frange de la société de découvrir les dernières techniques footballistiques adoptées par les grandes écoles européennes.

Ce stage, encadré par un staff composé de plusieurs cadres et joueurs sous la direction de l’ex-international marocain Youssef Mokhtari, porte aussi sur la remise d’équipements sportifs aux enfants participants.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fondation Marocains du monde, Soufian El Moqaddam, a indiqué que ce stage, ouvert aux enfants de 8 à 14 ans, connaît un réel succès avec la participation de plus de 200 enfants cette année contre une centaine d’enfants lors de la première édition.

En plus des équipements de football distribués gratuitement aux participants, ces enfants bénéficient d’un encadrement selon des méthodes professionnelles et modernes, a-t-il relevé, ajoutant que l’objectif de cet évènement est de favoriser l’émergence des jeunes talents qui seront les champions de demain, en plus de contribuer à l’animation sportive en faveur des jeunes de la région.

Il a ajouté que l’Académie Youssef Mokhtari de football ambitionne à travers cette initiative d’apporter sa pierre à l’édifice de la formation au Maroc en mettant à profit l’expérience réussie de son académie basée à Francfort, formulant l’espoir d’organiser des stages similaires dans les autres villes de la région de l’Oriental et partout au Maroc.

Mokhtari fait partie d’une génération dorée de l’équipe nationale avec Naybet, les frères Hadji et Chammakh, qui ont notamment signé un parcours des plus exaltants à la CAN en Tunisie, sous les commandes du coach national Baddou Zaki. Auteur d’un doublé en demi-finale contre le Mali (victoire 4-0), Youssef Mokhtari a également marqué d’une tête plongeante lors de la finale face à la Tunisie.