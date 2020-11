Huitième édition du Tour international des motos de la Marche Verte

La 8è édition du Tour international des motos de la Marche Verte aura lieu du 3 au 8 novembre courant, a annoncé samedi le Club Royal Motos. Le coup d'envoi de cette 8è édition, qui réunira plus de 120 motards, sera donné près du Mausolée Mohammed V à Rabat, a indiqué un communiqué du club qui ajoute que les motards sillonneront, par la suite, les routes de Safi, Ouarzazate, Essaouira, Guelmim, Agadir et Marrakech.



Par ailleurs, le club va également lancer plusieurs initiatives visant à prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19 notamment la distribution de masques et d’équipements de stérilisation aux associations et aux élèves des écoles des villes de Safi, Ouarzazate et Guelmim, outre l'organisation d'une campagne de don de sang, a fait savoir le communiqué.



La même source a souligné que les organisateurs et les participants adhèrent à toutes les mesures préventives recommandées par les autorités compétentes, compte tenu de la situation sanitaire dans le monde