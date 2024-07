Houssam El Kord et Youssra Zakarani portent les espoirs de l'escrime nationale aux JO

Aux Jeux olympiques de Paris-2024, l'escrime marocaine mise sur ses deux représentants Houssam El Kord et Youssra Zakarani pour figurer pour la première fois au palmarès des JO.



Les deux escrimeurs marocains ambitionnent de signer un parcours honorable lors de leurs deuxièmes JO, après ceux de Rio De Janeiro-2016 pour Zakarani et de Tokyo-2020 pour El Kord et surmonter enfin l'obstacle du 1er tour.



L'escrime nationale a fait sa première apparition aux JO à Rome-1960 en étant représentée par 7 escrimeurs, à savoir Abderrahmane Sebti, Abbas Harchi, Abderraouf El Fassi, Charles Laghrissi, Jaques Ben Galik, Charles Beynetah et Mohamed Benjelloun dans les épreuves individuelles et par équipes.



Quarante ans après, l'escrime marocaine a renoué avec les pistes olympiques lors de l'édition 2004 à Athènes par le biais d’Issam Rami dans l'épreuve de l'épée.



Les éditions suivantes des JO ont été toutes marquées par une participation des escrimeurs marocains: Issam Rami (épée) et Ali Xavier Lahoussine (sabre) à Pékin-2008, Abdelkrim El Houari (épée) et Ali Xavier Lahoussine (sabre) à Londres-2012, Youssra Zakari (sabre) à Rio De Janeiro-2016 et Houssam El Kord (épée) à Tokyo-2020.



Aux JO de Paris, Houssam El Kord aspire à faire mieux que la première génération des escrimeurs marocains et monter sur le podium olympique.



"Chaque sportif qui dispute les JO est animé de la volonté de décrocher une médaille. Pour ce faire, il faut qu'il soit prêt physiquement, techniquement et mentalement", a souligné El Kord.



Dans une déclaration à la MAP, l'escrimeur de 31 ans a relevé que la qualification aux Jeux olympiques est un honneur pour tous les sportifs, estimant que les sportifs marocains qualifiés aux JO font partie de l'élite mondiale et ont la responsabilité de hisser haut le drapeau du Royaume lors de cette grand-messe sportive internationale.



S'agissant des préparatifs aux JO, El Kord a précisé que l'équipe nationale a effectué un stage d'entraînement de 10 jours à Marrakech, puis un autre de Almeria en Espagne avant mettre le cap sur Paris.



Affirmant que la qualification aux JO de Paris était un objectif qui s'est réalisé, l'escrimeur marocain a relevé que son but désormais est d'honorer les couleurs nationales en offrant une médaille au Maroc.



Champion d'Afrique en 2018 et 2019, Houssam El Kord a également décroché la médaille d'or aux Jeux africains à Rabat en 2019, et le bronze aux Jeux méditerranéens à Tarragone en 2018. Il a également remporté la médaille d'argent à la Coupe du monde à Heidenheim en Allemagne.