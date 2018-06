Horst Koehler entame sa tournée dans la région

L'émissaire de l'ONU pour le Sahara, l'ex-président allemand Horst Koehler, va rencontrer du 23 juin au 1er juillet l'ensemble des parties afin de relancer les négociations de paix, a indiqué jeudi l'ONU.

Ces nouvelles rencontres vont le conduire «à Alger, Nouakchott, Tindouf, Rabouni, Rabat, Laâyoune, Smara et Dakhla», a précisé le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, lors du point-presse quotidien des Nations unies.

«L'objectif de la visite est double: améliorer sa compréhension de la réalité sur le terrain et discuter de la marche à suivre pour le processus politique dirigé par les Nations unies, conformément à la résolution 2414 du Conseil de sécurité», a ajouté le porte-parole.

Dans cette résolution adoptée en avril, le Conseil de sécurité a renouvelé pour six mois seulement au lieu d'une année comme précédemment le mandat de la MINURSO. Il a aussi réclamé la reprise des négociations et demandé aux Etats voisins «d’apporter une contribution importante au processus politique et de s’engager plus avant dans les négociations».

Le dernier round de celles-ci remonte à 2008 et Horst Koehler a promis de les relancer en 2018. Ses dernières rencontres avec les parties prenantes s'étaient déroulées en début d'année.