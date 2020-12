Hommage à Mr. Kacem Azima,

Paix à son âme.

Par Captain Moundir.



« Je t’ai connu dès l’âge de huit ans , au Romandie Tennis Club de Casablanca , présidé à l’époque par le premier Marocain de confession juive qui a représenté le Maroc en Coupe Davis, B.B Cohen. A l’époque je n’étais que ramasseur de balles qui apprenait les rudiments du métier dans un club de tennis pendant mes jours de congé scolaire. Toi, tu faisais partie des rares Marocains (5 personnes au maximum dans le club), autorisés à y jouer ! Et déjà, tu étais généreux car tu embauchais 3 ramasseurs de balles, afin de donner plus de chance de travail à plus de personnes au moment où un seul suffisait pour la besogne. Tu étais un grand cœur.



Nos parcours se sont ensuite séparés, et 24 ans plus tard , on s’est retrouvé à la tête du tennis marocain, toi en tant que trésorier et moi en tant que capitaine de l’équipe du Maroc .



Tu es resté le même, un homme chaleureux, droit , juste et serviable. Tu m’as donné des conseils, et surtout, tu m’as donné de la confiance.