Hommage à Bruxelles à la première génération des Marocains de Belgique

L'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a rendu un vibrant hommage, samedi à Bruxelles, à plusieurs membres de la première génération d'immigrés marocains, lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la Fête de l'Indépendance.

Il a ainsi remis des prix de reconnaissance et de gratitude à ces pionniers de l'immigration marocaine pour leur précieuse contribution au développement et au rayonnement du pays d'accueil et leur indéfectible attachement à la mère patrie et leurs efforts pour la défense de ses valeurs sacrées.

Cette rencontre, empreinte de patriotisme et d'émotion, a réuni plusieurs centaines de Marocains, des élus, des personnalités politiques belgo-marocaines, des opérateurs économiques, des jeunes et des femmes d'horizons multiples venus de toutes les villes du Plat pays pour rendre hommage à la première génération d'immigrés marocains et souligner leur rôle prépondérant dans la promotion du vivre-ensemble dans la société belge.

S'exprimant à cette occasion, Mohamed Ameur a affirmé que cet hommage aux Marocains de la première génération d'immigrés en Belgique vient en reconnaissance de leur contribution au développement de leur pays d'accueil et d'origine et de leurs efforts pour faire de la diaspora marocaine un modèle d'intégration réussie, de coexistence et de respect de l'autre.

Ces pionniers de l'immigration marocaine, a-t-il souligné, ont balisé la voie à leurs descendants pour devenir des acteurs majeurs de la société belge, et ce en leur inculquant les valeurs de travail, de dévouement et d'engagement responsable.

«On ne peut qu'exprimer notre grande fierté et notre gratitude pour les sacrifices qu'ils ont consentis afin de faire éclore des modèles de réussite exceptionnelle dans la société belge», s'est-il félicité.

Evoquant l'épopée glorieuse de l'Indépendance, Mohamed Ameur a indiqué que le Maroc commémore en toute grandeur et fierté l'anniversaire du 18 novembre où le Maroc a retrouvé sa souveraineté et obtenu sa libération du joug du protectorat, mais il célèbre en même temps ses réalisations grandioses.

Après l'indépendance, le Maroc «a fait des choix politiques et économiques» courageux inédits qui lui ont permis de s'ériger en tant que modèle de stabilité et en tant que hub économique régional», a relevé Mohamed Ameur, mettant en exergue les grands chantiers lancés dans le Royaume et les réformes qu'il a engagées dans différents domaines sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.

La Fête de l'Indépendance se veut aussi une opportunité pour tous les Marocains de réaffirmer leur attachement aux constantes nationales et leur mobilisation pour la défense de l'unité du Royaume et de son intégrité territoriale, a-t-il ajouté.

Il a, dans ce contexte, réitéré l'indignation de tous les Marocains de Belgique suite aux actes de profanation du drapeau national lors d'une manifestation le mois dernier à Paris.

«La communauté marocaine est fermement déterminée à défendre jusqu’au bout les valeurs sacrées et les intérêts suprêmes du Royaume», a affirmé l'ambassadeur, relevant que le drapeau national représente un symbole fort de l'unité et de l'identité nationales et que les Marocains où qu'ils se trouvent n'accepteront jamais que leurs symboles ou leurs institutions sacrées fassent l'objet de tels actes.