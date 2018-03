Holmes vs Cruise : La guerre est déclarée

Près de trois ans après l'officialisation de leur divorce, la guerre fait toujours rage au sein de l'ex-couple Katie Holmes et Tom Cruise.

Depuis 2012, le couple que formaient Tom Cruise et Katie Holmes n'existe plus. Après six années de mariage, l'actrice de la série culte "Dawson" demande le divorce. Une surprise totale pour l'acteur de "Minority Report" qui n'a pas manqué d'étaler sa totale stupéfaction dans les médias américains.

Selon le site TMZ, les deux acteurs refuseraient catégoriquement de communiquer autrement que via des intermédiaires. Le fond du problème viendrait visiblement de Suri. Indirectement tout du moins puisque la fille des deux stars, qui vit chez sa mère depuis la séparation, recevrait trop peu la visite de son père. C'est tout du moins la critique que fait Katie Holmes, qui, selon une source de TMZ, reprocherait à son ex-mari d'être peu présent dans la vie de leur fille. Les proches de l'acteur tenteraient d'expliquer que cette absence serait due, notamment, au tournage de "Mission Impossible 5" qui a contraint Tom Cruise à passer plusieurs mois à Londres pour le tournage du cinquième volet de la saga.

Du côté de Tom Cruise, les reproches fusent également. Pour lui, le problème viendrait des fréquentations de son ex-femme.