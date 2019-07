Hicham El Idrissi : Il ne faut pas compter sur des joueurs qui ne veulent plus jouer pour le KACM

Les problèmes du KACM ne se sont pas limités à sa relégation, puisque quelques jours après la descente, le comité en place à l’époque a présenté sa démission, laissant la porte ouverte à des conséquences imprévisibles.

En effet, profitant du vide administratif, certaines personnes, présentées comme des agents de joueurs, ont vidé l’équipe de son effectif. Pas moins de douze éléments, tous titulaires, ont soit signé pour d’autres clubs, ou ont demandé de partir pour évoluer sous d’autres cieux, refusant catégoriquement de jouer en deuxième division.

Devant ce triste constat, Naim Radi Moubarak, qui occupait le poste de secrétaire général dans un ancien comité, a décidé de se porter volontaire pour sauver ce qui pourrait encore l’être. Gagnant la confiance et la sympathie des adhérents, il est nommé, à titre provisoire, président du comité de sauvegarde du KACM.

Il a tenu mardi après-midi, contre vent et marrées, une conférence de presse au Grand stade de Marrakech, pour présenter les différents staffs qui veilleront au bon déroulement des entraînements.

Il s’agit, en effet, du cadre national Hicham El Idrissi, en tant qu’entraîneur, de Aziz Zebdi son adjoint, Abdellatif Boumougay, préparateur physique et Ahmed Founaka, entraîneur des gardiens de but. En plus, Said Rizki a été nommé directeur technique et responsable de la formation, alors qu’Aziz Bouguargour occupe le poste de directeur sportif.

Pour sa première sortie médiatique à la tête du club, Hicham El Idrissi s’est dit heureux de prendre en charge le club, déclarant que l’objectif tracé avec les responsables est de construire une équipe compétitive en mesure d’assurer le retour parmi les grands.

Pour ce qui est du départ des joueurs qui constituaient l’ossature de l’équipe, le nouvel entraîneur a tenu à préciser qu’il ne peut pas compter sur des éléments qui ne veulent plus jouer pour le club, et qu’il donnera la priorité aux jeunes qui ont été sacrés, la saison passée, champions du Maroc avec l’équipe espoir. Au sujet de son contrat, El Idrissi sera à la tête du KACM pour trois saisons, avec comme objectif principal de faire revenir le club en D 1