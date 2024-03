Hicham Dguig dévoile le liste des Lions de l'Atlas

Le sélectionneur de l’équipe nationale de futsal, Hicham Dguig, a dévoilé la liste des Lions de l'Atlas pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) que le Maroc accueille du 11 au 21 avril 2024.



La liste dévoilée par Hicham Dguig comprend 14 joueurs, plus deux réservistes.



Les Lions de l’Atlas sont logés dans le groupe A de cette CAN de futsal aux côtés de l’Angola, du Ghana et de la Zambie.



Ci-après la liste des joueurs convoqués : Abdelkrim Anbia, Mohammed Cherido,

Soufiane El Mesrar, Youssef Jouad, Idriss Raiss El Fenni, Ismail Amazal, Anas Dahani, Otmane Boumezou, Soufian Charraoui, Bilal Bakkali, Anas El Ayyane, Othmane El Idrissi,

Soufiane Bourite et Khalid Bouzid.



Réservistes : Reda Khiyari et Hamza Maimoun