Hicham Deguig : Le match devant la Guinée équatoriale n'a pas été facile

Le match qui a opposé l'équipe marocaine à son homologue de la Guinée équatoriale n'a pas été facile, mais le plus important était de se qualifier pour les demi-finales de la 6ème Coupe d'Afrique des nations de futsal Total 2020, a indiqué jeudi à Laâyoune le sélectionneur national, Hicham Deguig.

Le plus important, c’est atteindre les demi-finales "malgré les difficultés rencontrées par la sélection nationale dans la première moitié de cette rencontre", a souligné M. Deguig lors d’un point de presse, à l’issue de ce match qui s’est soldé par une large victoire du Maroc (8-1) (Groupe A).

Tout en qualifiant de "satisfaisant" le résultat de cette rencontre, le sélectionneur de l’équipe marocaine a précisé que l'objectif était de se qualifier dès le deuxième match.

Il a en outre exprimé sa gratitude pour le soutien des habitants de la ville de Laâyoune et "des supporters de l’équipe nationale venus en masse à la salle Hizam pour donner aux joueurs un coup de pouce lors de cette rencontre".

Les buts de l'équipe nationale ont été inscrits par Mohamed Jaouad, Soufiane El Mesrar, Saad Knia, Achraf Mohamed Saoud (2 buts), Soufiane Bourite et Driss Rayess El Fenni.

Le Maroc a pris la tête du groupe A après s'être imposé lors de la première journée 3-0 face à la Libye qui a remporté jeudi par forfait son match contre l'Ile Maurice.

Le groupe B est composé de l’Egypte, de la Guinée, de l’Angola et du Mozambique.