Hexcel ouvre une nouvelle usine de fabrication à Nouaceur

Hexcel, l'un des leaders mondiaux de la fabrication de matériaux composites hautes performances, a ouvert mercredi dernier à Nouaceur, un nouveau site de production à la pointe de la technologie.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie digitale, Moulay Hafid Elalamy, du PDG d’Hexcel, Nick Stanage et Thierry Merlot, président de la division aéronautique pour la zone Europe/Asie-Pacifique /MOA, rapporte la MAP.

Dans cette nouvelle usine de 20 millions de dollars, Hexcel transforme les matériaux de nids d'abeilles légers en pièces usinées pour renforcer des structures, avec notamment des applications dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avions, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère. Le site devrait employer plus de 200 personnes d'ici 2020 et procèdera à sa première livraison client fin décembre.

Le site de Casablanca fait partie du programme d’investissement mondial actuellement en cours chez Hexcel.

Le Groupe entend, en effet, se doter d’une chaîne d’approvisionnement robuste et diversifiée au niveau mondial pour répondre à la demande croissante de ses clients de l’aéronautique sur le segment de l'engineered core.

Il a développé les capacités de ses usines ces dernières années pour soutenir son activité d’engineered core et prévoit de nouvelles extensions pour saisir de nouvelles opportunités sur un marché mondial offrant un formidable potentiel de croissance.

S’exprimant à cette occasion, M. Elalamy a indiqué que «le secteur de l’aéronautique réalise des prouesses depuis le lancement du Plan d’accélération industrielle, tant à l’export qu’en matière d’intégration locale. Les écosystèmes +moteurs+ et ‘matériaux composites+, lancés récemment, opèrent une montée en valeur significative qu’Hexcel est appelé à soutenir et à renforcer. Le Groupe représente l’acteur "locomotive" de l’écosystème +matériaux composites+, en particulier et son activité aura assurément un effet drainant pour d’autres investissements structurants. »

De son côté, M. Stanage a indiqué que « cette usine occupe une place essentielle sur la voie de notre réussite et constitue pour nous le vecteur d'une croissance nouvelle auprès de nos clients de l'industrie aéronautique, au Maroc et dans le monde entier. »