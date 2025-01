"Heureux" après son triplé, Mbappé juge son adaptation réussie 

"Heureux" après avoir inscrit son premier triplé sous le maillot du Real Madrid face à Valladolid samedi (3-0), l'attaquant français Kylian Mbappé a estimé que son adaptation au Real était réussie. "Je suis heureux pour le triplé mais encore plus pour la victoire.



Je le dis chaque semaine mais c'était important de gagner aujourd'hui après le résultat de l'Atlético (nul 1-1 contre Villarreal, NDLR). (...) C'est sûr que cela donne de la confiance, mais on sait que rien n'est terminé avant la 38e journée. Il faut continuer à gagner. Il y a de la confiance, oui, mais il nous faut aussi de l'humilité pour aborder tous les matchs restants", a déclaré Mbappé au micro de Real Madrid TV.



"J'ai dit dès le premier jour que je pouvais jouer dans les trois positions offensives et que je devais m'adapter à l'équipe. Et maintenant ces deux choses sont claires. Je peux jouer en attaque à droite, dans l'axe, et à gauche.



On se trouve naturellement avec mes coéquipiers et je dois continuer ainsi", a-t-il ajouté. Interrogé sur les propos de ses coéquipiers qui assurent vouloir tout faire pour lui permettre d'être le meilleur buteur dans chaque compétition, le N.9 merengue a estimé que "ce serait vraiment bien" mais qu'il voulait "gagner des titres avec l'équipe".



Il a ensuite prévenu que la rencontre face à Brest mercredi lors de la dernière journée de Ligue des champions sera "vraiment une galère, parce qu'à domicile ils sont très bons. Ils ne jouent pas chez eux, ils jouent à Guingamp, mais ce sera un match difficile".