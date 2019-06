Hervé Renard en quête d'une 3ème étoile pour égaler le record de Shehata et de Gyamfi

L'équipe nationale de football s'apprête à débuter son parcours aux phases finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Logés au groupe D aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et de la Namibie, les Lions de l'Atlas affronteront la Namibie en première journée de la phase de poules, le 23 juin au Stade Al Salam du Caire.

Sacrée une seule fois lors de l'édition de 1976, organisée en Ethiopie, la sélection nationale, finaliste en 2004 face à la Tunisie, visera le podium lors de cette 32è édition après une longue absence d'autant plus qu'elle a livré une belle prestation lors du Mondial de Russie-2018.

Le sélectionneur national, le Français Hervé Renard ambitionne de signer un exploit personnel, en l'occurrence glaner le titre continental pour la troisième fois et égaler le record de l'Egyptien Hassan Shehata et du Ghanéen Charles Gyamfi, sacrés trois fois chacun avec leurs équipes nationales.

Hervé Renard a été sur le toit de l'Afrique avec deux équipes différentes. En 2012, il a remporté le titre avec la sélection de la Zambie en prenant le meilleur sur le Burkina Faso lors de l'édition organisée au Gabon et en Guinée-Equatoriale. Trois ans après, il a réédité le même exploit avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, en battant l'équipe du Ghana en finale de l'édition tenue en Guinée-Equatoriale. Il devient ainsi le seul entraîneur hors du continent à être sacré deux fois champion d'Afrique.

Hervé Renard compte conduire les Lions de l'Atlas au sacre continental qui sera le deuxième pour le Maroc et le troisième dans sa carrière d'entraîneur, qui lui permettra d'égaler le record de Hassan Shehata et Charles Gyamfi.

Hassan Shehata détient, en effet, un record jamais égalé en Coupe d'Afrique des nations, en remportant le titre trois fois d'affilée en 2006 en Egypte, en 2008 au Ghana et en 2010 en Angola.

Le technicien ghanéen Charles Gyamfi a également glané le titre continental trois fois, à savoir en 1963 au Ghana, en 1965 en Tunisie et en 1982 en Libye.

Le Belge Hugo Broos, l'ex-entraîneur de l'équipe du Cameroun, est le dernier technicien à remporter le titre lors de l'édition du Gabon-2017 après la victoire en finale des Lions indomptables sur les Pharaons (2-1), devenant ainsi le 15è entraîneur étranger à être sacré champion d'Afrique.

Les techniciens français sont les plus titrés en Afrique avec cinq trophées. Il s'agit de Claude Le Roy avec le Cameroun en 1988, Pierre Lechantre avec le Cameroun en 2000, Roger Lemerre avec la Tunisie en 2004 et Hervé Renard avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.

Les entraîneurs de l'ex-Yougoslavie arrivent en deuxième position avec trois titres, réalisés par Slavko Milosevic avec l'Ethiopie en 1962, Blagoja Vidinic avec le Zaïre actuelle RDC en 1974 et Rade Ognanovic avec le Cameroun en 1984.

En revanche, dix entraîneurs locaux ont remporté 14 Coupes africaines. Les plus titrés sont l'Egyptien Shehata et le Ghanéen GYamfi avec trois titres chacun.