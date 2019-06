Hervé Renard : Lorsque vous affrontez une bonne équipe, vous ne devez commettre aucune erreur

Le sélectionneur du Onze national, Hervé Renard, a exprimé sa joie de la victoire réalisée par les Lions de l'Atlas face à la Côte d'Ivoire (1- 0). "Les Lions de l'Atlas ont joué un bon match et méritent bien leur victoire. Nous savions que la Côte d'Ivoire serait un puissant adversaire, mais nous avons considérablement amélioré nos performances, ce qui nous a permis de gagner", a déclaré le coach lors de la conférence de presse après le match. "Lorsque vous affrontez une bonne équipe, vous ne devez commettre aucune erreur", a souligné Hervé Renard. "Nous devons voir l'Afrique du Sud aujourd'hui dans leur match contre la Namibie. Ils ont bien joué contre la Côte d'Ivoire et nous allons essayer d'éviter les erreurs lors du prochain match lundi. Nous devons récupérer rapidement, gagner et prendre la première place du groupe", a-t-il ajouté. "Tout le monde a vu l'équipe marocaine aujourd'hui. Nous avons beaucoup de joueurs exceptionnels. Si nous perdons deux joueurs ou plus, cela ne changera rien. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Nous gérons toutes les crises", a soutenu le sélectionneur national. "Il est important de rencontrer dans votre travail des personnes qui peuvent vous aider", a affirmé Hervé Renard qui a exprimé son vœu d'aller le plus loin possible dans cette compétition. "En 2017, nous avons joué les quarts de finale contre l'Egypte et nous avons perdu par un but à zéro. J'espère aller loin dans cette compétition", a-t-il déclaré.