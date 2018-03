Hervé Renard: Les joueurs alignés contre la Serbie formeront l'ossature des 23 qui participeront au Mondial

Les joueurs convoqués pour le match contre la Serbie formeront en grande partie l'ossature de la liste des 23 qui participeront à la Coupe du monde, a annoncé vendredi soir le sélectionneur national, Hervé Renard.

"Il y a encore des matches à disputer avant le Mondial. Mais sans doute, une grande partie des joueurs présents ici seront parmi les vingt-trois qui partiront en Russie", a-t-il déclaré à la presse après le match amical entre le Maroc et la Serbie.

Cette rencontre disputée au stade olympique de Turin (Italie), a été remportée par les coéquipiers de Mehdi Benatia sur le score de 2 à 1.

Il a indiqué qu'après un début difficile du match face à une équipe serbe de grande qualité, le Onze national "a amélioré sa prestation au fil du temps et réussi à faire pressing et à gêner l'adversaire". "Collectivement, on est au point et on a su conserver le ballon. Mais il va falloir encore progresser et s'appliquer un peu plus", a-t-il fait observer.

Abordant les difficultés rencontrées par la défense marocaine, Renard a rappelé qu'il a été obligé de changer deux défenseurs qui sont habituellement titulaires, Achraf Hakimi et Roman Saiss, tombé malade juste avant le match.

"Le match a été très difficile, notamment sur le plan physique, contre une sélection de haut niveau qui a fini première dans son groupe lors des éliminatoires pour la Coupe du monde", a-t-il poursuivi.

Il a à cet égard souhaité que Saiss et Hakimi soient tous les deux aptes à disputer la prochaine rencontre programmée mardi contre l'Ouzbékistan à Casablanca.

Le match amical du vendredi contre la Serbie est le premier test en amical cette année des Lions de l'Atlas. Il a été l’occasion pour le sélectionneur national d’effectuer quelques réglages tactiques, mais aussi d’essayer des dispositifs en attaque avec notamment la première apparition chez l’équipe A de Ayoub El Kaabi, joueur de la Renaissance de Berkane.