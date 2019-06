Hervé Renard : J’ai confiance en mes joueurs et je suis sûr qu’ils vont réaliser une bonne CAN

Le sélectionneur national, Hervé Renard a minimisé l’impact du résultat du match amical Maroc-Gambie sur les préparations de l’équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des nations "Egypte 2019".

"J’ai confiance en mes joueurs et je suis sûr qu’ils vont réaliser une bonne Coupe d’Afrique des nations en Egypte", a-t-il dit lors d’une conférence de presse à l’issue de ce match amical disputé mercredi, au Grand Stade de Marrakech et qui a tourné en faveur de l'équipe gambienne (0-1).

Tout en reconnaissant que l’équipe nationale a manqué lors de ce match, d’inspiration et de fraîcheur physique, M. Renard a relevé que la CAN 2019 est une échéance très importante pour ce groupe, car l’objectif fixé consiste à faire mieux que la CAN 2017, c’est-à-dire atteindre au moins le dernier carré.

Les matches amicaux ne sont pas pour moi l’essentiel, a-t-il insisté, faisant savoir que le groupe, qui a été surpris par la Gambie aujourd’hui, doit savoir traverser certains moments difficiles.

"La sélection nationale s’est créé plusieurs occasions qu’elle n’a pas su concrétiser", a-t-il dit, relevant que pour lui, en tant que technicien doté d’une longue expérience dans les Coupes d’Afrique des nations, l’important consiste à être fin prêt pour le premier match contre la Namibie (23 juin).

Concernant le prochain match amical de la sélection nationale, M. Renard a estimé que la Zambie, avec laquelle il avait vécu une aventure africaine exceptionnelle, est une équipe avec des joueurs de qualité et très rapides.

"Ce match sera très bénéfique au groupe face à une équipe de qualité en perspective du premier match du Maroc contre la Namibie lors de la CAN 2019", a-t-il assuré.

Le sélectionneur belge de l’équipe gambienne, Tom Saintfiet, a pour sa part, exprimé son immense joie pour le résultat obtenu par son équipe face à la sélection marocaine, d’autant plus que la Gambie n’a jamais gagné de match à l’extérieur depuis près de 35 ans.

La sélection marocaine est une très bonne équipe, avec une grande expérience, beaucoup de créativité et de grands joueurs évoluant dans les grands championnats européens, a-t-il ajouté.

Concernant les chances du Maroc dans la Coupe d’Afrique des nations "Egypte 2019", il a reconnu que la sélection nationale a toujours figuré parmi les favoris dans les différentes Coupes d'Afrique des nations.

En général, les équipes de l’Afrique du Nord comptent toujours parmi les favoris dans les Coupes d’Afrique des nations, a-t-il insisté.

La Gambie rêve toujours de la participation à la CAN et on doit continuer à travailler et se préparer à la prochaine CAN 2021 pour concrétiser ce rêve, a-t-il renchéri.