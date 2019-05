Hazard, une Ligue Europa avant le départ à Madrid

Le cadeau pèse quinze kilos et n'a pas de poignée, mais il sera parfait: la star belge Eden Hazard, en partance pour le Real Madrid, peut offrir la Ligue Europa pour ses adieux à Chelsea, mercredi contre Arsenal, après sept ans de succès.

Comme son milieu offensif, l'entraîneur Maurizio Sarri aime dribbler ses opposants. Son N.10 vivra-t-il sa dernière à Bakou? "Je ne sais pas. J'espère qu'il va rester avec nous." Conviendra-t-il au style espagnol? "Hazard convient à toutes les équipes, mais surtout à la nôtre, il est vraiment très bon", a-t-il continué.

L'annonce n'a pas encore été faite mais l'avenir du Wallon, 28 ans, est cousu de fil blanc: selon plusieurs médias, il doit s'engager cet été au Real contre 100 M EUR, ce qui en ferait le joueur le plus cher acheté par le prestigieux club merengue, lancé dans un vaste chantier pour se reconstruire.

"Je veux gagner ce trophée comme si c'était mon dernier match", a déclaré Hazard.

De Lille, où il s'est révélé, à Chelsea, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs du monde à son poste, la carrière du Diable rouge aux 100 sélections suit une progression linéaire jusqu'au Real, où il tentera de décrocher le dernier titre majeur en club qui lui manque, la Ligue des champions, tout en lorgnant le Ballon d'or.

Vainqueur de deux Championnats, de la Coupe d'Angleterre et de la Coupe de la Ligue anglaise, ainsi que la Ligue Europa en 2013, Hazard, dont le contrat arrive à expiration en 2020, a quasiment tout gagné avec Chelsea, dont il est la star incontestée... mais parfois esseulée.

Sarri aurait bien aimé continuer avec son meneur de jeu qui vient de terminer sa saison la plus prolifique en Premier League, tant en nombre de buts (16, comme en 2016/17) que de passes décisives (15).

"En termes de buts et de passes décisives, c'est ma meilleure saison. Mais pour moi, une bonne saison ce n'est pas marquer 40 buts, c'est gagner quelque chose à la fin. Je ne regarde pas seulement les statistiques", a expliqué Hazard.

Cette année, il a été l'alpha et l'omega de l'animation offensive des Blues, qui ont souffert du manque d'impact dans l'axe d'Alvaro Morata et de son successeur Gonzalo Higuain, 10 buts à eux deux en Championnat.

C'est lui qui a envoyé Chelsea en finale de la C3, en convertissant le tir au but de la gagne contre Francfort lors de la demi-finale retour (1-1 a.p., 4-3 aux t.a.b.).

"Il est très important pour nous, c'est un joueur spécial. Il nous aide beaucoup, et c'est l'un des meilleurs joueurs au monde!", a dit de lui son coéquipier brésilien Willian.

"Eden, pour le côtoyer au quotidien, est impressionnant dans la conduite de balle, il a cette capacité à perforer les lignes balle au pied. C'est l'un des trois meilleurs joueurs avec qui j'ai joué dans ma carrière", a renchéri son coéquipier français Olivier Giroud, lors du Mondial-2018.

Mais son départ prévu, ajouté à l'interdiction de recrutement décidée par la Fifa pour les deux prochains mercatos - Chelsea a fait appel devant le TAS -, jette une ombre sur le futur proche du club, qui ne pourra peut-être pas le remplacer dans l'immédiat.

Avant de partir, Hazard peut encore lui offrir de l'argenterie reluisante pour son armoire à trophées.