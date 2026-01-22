Hassan Tariq appelle à ériger la Haute Approbation Royale instituant la Journée nationale de la médiation de service public en pratique inspirante dans l’espace francophone

Le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq, a appelé le Réseau des médiateurs francophones à ériger la Haute Approbation Royale instituant le 9 décembre Journée nationale de la médiation de service public en bonne pratique inspirante pour le projet de développement de la médiation institutionnelle dans l’espace francophone.



Il importe pour la médiation de s’inscrire dans une culture de reconnaissance et de bénéficier d’un environnement institutionnel propice, a-t-il indiqué, à l'occasion de la tenue, lundi dernier à Paris, de la réunion périodique du bureau exécutif de l'Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF), au sein de laquelle le Médiateur du Royaume assure la vice-présidence.



Il s'agit de soutenir les efforts constants de la médiation en faveur des valeurs d’équité, d’éthique et de justice, et de valoriser pleinement son rôle dans la régulation de la relation entre l’usager et l’administration, a ajouté M. Tarik, cité dans un communiqué de l'Institution du Médiateur du Royaume.



Cette rencontre a été consacrée à l’examen du rapport des activités de formation et de rayonnement menées au cours de l’année écoulée, dont une part significative a été accueillie par l’Institution du Médiateur, ainsi qu’à la discussion du programme d’action de l’Association pour 2026 et 2027 et des rapports de ses commissions thématiques. En décembre dernier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu donner Sa Haute Approbation pour instituer le 9 décembre de chaque année comme Journée nationale de la médiation de service public.



Cette date, qui coïncide avec la création de l'Institution de Diwan Al Madhalim en 2001, est porteuse de significations symboliques et en matière des droits de l'Homme, à même de lui conférer un ancrage particulier dans la mémoire institutionnelle en gardant à l’esprit la date du Message Royal dans lequel Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait annoncé la création de Diwan Al Madhalim, tout en commémorant la date de promulgation du Dahir 1.01.298 portant création de ladite institution.



Cette Décision Royale traduit la Haute Sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, aux rôles et missions de la médiation institutionnelle dans la consolidation des principes de justice et d'équité.