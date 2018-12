Hassan Oughani : La remontée du WAF en première division n’est pas d’actualité

La remontée du Wydad de Fès en première division de la Botola Maroc Telecom de football, qui nécessite la mobilisation de moyens matériels et humains importants, n’est pas d’actualité, a indiqué l’entraîneur du Wydad de Fès, Hassan Oughani. ‘’L’essentiel pour nous aujourd’hui est de former une équipe forte et compétitive’’, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP, se disant ‘’satisfait’’ du rendement de ses joueurs quoique les résultats ne soient pas toujours au rendez-vous.

Le Wydad de Fès, battu en finale de la Coupe du Trône de football saison 2017-2018 par la Renaissance de Berkane (RSB), le 18 novembre dernier, ‘’a besoin de temps pour récupérer ses joueurs blessés et renouer avec les bons résultats’’, a-t-il ajouté.

Relevant qu’aucun changement n’a été apporté à la composition de l’équipe qui a débuté la saison, l’entraîneur du WAF a assuré que les joueurs et l’ensemble des composantes du club ont consenti de ‘’gros sacrifices’’ lors des éliminatoires de la Coupe du Trône.

Il a estimé à cet égard que la qualification de son équipe à la finale de cette prestigieuse compétition s’est répercutée ‘’de manière positive’’ sur l’image du club, qui a atteint pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition.