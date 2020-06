Hassan Fekkak : Les entraînements à domicile ne permettent pas aux sportifs d'atteindre le degré d'intensité souhaité

Le directeur technique du Comité national olympique marocain, Hassan Fekkak, aborde dans un entretien accordé à la MAP la question de l'impact du confinement sur le physique, le mental et la technique des sportifs en proie, durant cette période, à la perte d'endurance et à la baisse de la masse musculaire.



Question : Quelle est la nature de l'entraînement dont a besoin un athlète pour être compétitif?

Réponse : Si un footing de 45 minutes demeure le meilleur moyen de travailler l'endurance, les sportifs se sont contentés lors du confinement du vélo d'appartement (1h30) pour effectuer leurs séances de cardio, indispensables pour améliorer les performances physiques et techniques. Plusieurs sportifs qui ne disposent pas de vélo d'appartement se sont limités à de simples exercices de saut à la corde qui, à leur tour, aident à améliorer les performances mais restent insuffisants pour des sportifs de haut niveau.



Q : Quel est l'impact de l'entraînement à domicile durant le confinement sur les performances des sportifs?

R : Durant le confinement, les athlètes ont été dans l'incapacité d'effectuer des exercices d'explosivité permettant de travailler l’intensité de l’effort qui peut être croissante, décroissante ou encore fluctuante. Les entraînements à domicile ne permettent pas aux sportifs d'atteindre le degré d'intensité souhaité. Ces entraînements à domicile ont eu également un impact négatif sur le niveau technique des athlètes, notamment dans les disciplines qui nécessitent des entraînements collectifs comme le judo et la lutte.

Privés de compétitivité, certains pratiquants des arts martiaux notamment les karatékas et les taekwondoïstes perdent leur rapidité et leur vivacité. Ces athlètes perdent, au fil du temps, la vitesse de réaction dans l'attaque ou la défense qu'ils ont aiguisée auparavant, et trouvent plus de difficulté à assurer de bons appuis sur le tapis.

Dans le cas de certains sports comme la natation, dont l'entraînement ne peut être effectué en dehors des piscines, le confinement a impacté négativement la condition physique des athlètes qui se manifeste par une perte de rythme en l'absence d'entraînement en groupe et surtout une perte du volume de la masse musculaire.



Q : Quelles sont les mesures à adopter lors de la reprise des activités sportives?

R : Avant de reprendre l'entraînement et les compétitions, les responsables techniques et entraîneurs doivent soumettre leurs athlètes, notamment dans les sports collectifs, à des tests physiques pour évaluer leur endurance, leur fréquence cardiaque et leur masse musculaire.

Ainsi l'évaluation est de nature à permettre de faire une comparaison entre la période pré-confinement et celle post-confinement afin de programmer un entraînement approprié et spécifique à chaque athlète selon l'entraînement effectué durant le confinement et le niveau atteint.

Ces tests, qui s'effectuent selon des normes scientifiques, permettent de mesurer le rythme cardiaque lors de l'effort, l'endurance, l'explosivité et la consommation maximale d'oxygène (VO2 max), et ce pour éviter la survenue de complications lors de l'entraînement mis en place après le confinement.

Q : Quels sont les moyens nécessaires pour réussir sa carrière sportive?

R : La réussite sportive est principalement basée sur le physique qui se développe à travers un entraînement de haut niveau intense et régulier. Elle passe aussi par un mental qui se forge dans les nombreuses compétitions et une confiance en soi qui se renforce à travers la reconnaissance des efforts. Ces ingrédients sont la composante de la motivation qui est la base de tout succès.