Hassan Baraka réalise une nage de 1.600 mètres en eau glacée

Le nageur marocain Hassan Baraka a réalisé, vendredi à Khénifra, une nage de 1.600 mètres en eau glacée, soit la limite autorisée par l'Association internationale d’Ice Swimming. Hassan Baraka a plongé vers 9 heures dans les eaux glaciales du lac d'Aguelmam Azegza niché au pied des montages du Moyen Atlas à plus de 47 km de Khénifra.Il a parcouru dans une eau de 4,3 degrés Celsius, la distance de 1.600 mètres en 34 minutes et 36 secondes. En parcourant cette distance, HassanBaraka a battu au passage son record personnel de nage en eau glacée qui était de 1.200 mètres. Dans une déclaration à la presse à l'issue de cet exploit, HassanBaraka s'est dit très heureux de battre à Khénifra un nouveau record de nage en eau glacée, se disant très fier d'être le premier Marocain à nager 1.600 mètres dans une eau à moins de 5 degrés Celsius.



"J'ai décidé de relever ce défi à Aguelmam Azegza où on organise depuis trois ans une grande compétition internationale de nage en eau glacée qui connaît la participation de plusieurs nageurs de très haut niveau", a-t-il affirmé. Il a, à cette occasion, invité tous ceux qui aimentse lancer dans des défis pareils à donner le meilleur d'euxmêmes et à repousser leurslimites dans la mesure du possible. ''Je conseille à tous les nageurs de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour ne pasmettre leurs vies en danger'', a-t-il déclaré, ajoutant que grâce au soutien qu'il a eu aujourd'hui de la part de tout le monde, il a pu relever ce défi.



Natif de Tétouan le 10 avril 1987, Hassan Baraka est un athlète de très haut niveau. Il est le premier Marocain à finir le World Marathon qui consiste à courir 7 marathons en 7 jours sur 7 continents.HassanBaraka compte aussi à son palmarèsla traversée à la nage des détroits du Bosphore et de Gibraltar.