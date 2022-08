Harry bâillonné ? Pourquoi la sortie de ses mémoires pourrait être repoussée…

Avec ses mémoires, le prince Harry pourrait lâcher "une bombe de vérité" sur Buckingham Palace. Attendue pour les fêtes de fin d'année, la parution des mémoires du duc de Sussex risque d'être reportée à 2023.



Selon les informations de Page Six, ce retard pourrait être dû à la sortie du livre de Michelle Obama The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times (La lumière que nous portons : vaincre dans les temps incertains, ndlr), le 15 novembre prochain. Une source proche explique ainsi au média américain "que les choses sont en suspens" et que les discussions vont bon train "car le livre de Harry n'est toujours pas disponible sur Amazon ou ailleurs alors que les préventes sont importantes".



Si les fans du prince Harry vont devoir s'armer de patience avant de découvrir ses confidences, ce retard pourrait influencer son succès en libraire. "Le nombre des précommandes est un bon indicateur précoce du succès d'un livre et peut conduire les détaillants à augmenter leurs commandes initiales", analysent nos confrères.



Ce report pourrait faire le bonheur des uns, mais surtout les malheurs des autres. Et plus particulièrement de la famille royale. "J'ai entendu dire que Harry a quelques bombes de vérité dans son livre. Il se demande s'il doit les inclure ou non", indique une autre source pour qui "ce repli" traduirait "un besoin de plus de temps pour travailler dessus".



Dans L'Express UK, du vendredi 22 juillet, Rutger Bruining, PDG de la société StoryTerrace (spécialisée dans la rédaction de biographies) mettait déjà en garde la famille royale: "Les retards surviennent souvent lorsque les auteurs ont peur de bouleverser les gens avec ce qu'ils ont à dire". Il expliquait alors qu'au moment de la rédaction de leurs œuvres, les auteurs "sont assez libérés et ils essaient de tout mettre dans un livre et d'être aussi honnêtes que possible". Mais au fil des pages, "ils commencent à penser à l'impact qu'ils ont sur les autres. Nous en avons fait l'expérience avec nos clients : lorsqu'ils voient une première ébauche, ils ont soudain l'impression qu'elle est trop dure, et ils commencent à penser à l'impact qu'elle aura sur les autres". Le petit frère de William va-t-il faire marche arrière avec son récit ?



"Le livre a été achevé, nous croyons, vers janvier - du moins la part de Harry dans celui-ci, à savoir les interviews. C'était vraiment quand Harry était encore au sommet de sa rage, avec la Grande-Bretagne, avec la famille royale, avec son frère et sa famille", a expliqué l'expert royal Richard Kay dans l'émission The Royal Beat diffusée sur True Royalty TV. Tout en rappelant: "Nous l'avons vu au Jubilé, il y a eu une tentative de la part d'Harry de calmer un peu le jeu. Voudra-t-il réajuster ce qu'il a écrit ? Toutes ces choses, ça doit lui passer par la tête". Affaire à suivre...