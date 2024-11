Harry James Richer : Le soutien du Royaume-Uni à la souveraineté du Maroc sur le Sahara, un impératif stratégique

Le soutien du Royaume-Uni à la souveraineté du Maroc sur le Sahara « est devenu aujourd’hui un impératif stratégique », a estimé vendredi l’analyste britannique Harry James Richer.



« Soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara n’est plus un simple geste diplomatique, c’est aujourd’hui un impératif stratégique », a écrit M. Richer dans un article publié sur « Comment Central », une plateforme non-partisane.



Dans son article, M. Richer, qui avait servi comme conseiller auprès de plusieurs parlementaires britanniques, a énuméré les avantages concrets que le soutien britannique à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud pourrait procurer au Royaume-Uni et à ses intérêts stratégiques en particulier dans une conjoncture marquée par une intensification des tensions géopolitiques dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.



Le Royaume-Uni ne peut pas rester à l’écart de la dynamique que connait le dossier du Sahara marocain avec le soutien exprimé à la souveraineté du Maroc sur l’intégralité de son territoire, y compris le Sahara, par les alliés du Royaume-Uni dont les Etats-Unis, la France et l’Allemagne.



L’analyste relève qu’avec l’entrée en fonction au Royaume-Uni d’un nouveau gouvernement travailliste suite aux élections législatives de juillet dernier, Londres « dispose d’une opportunité pour recalibrer les objectifs de sa politique étrangères ».



Dans ce nouveau contexte, le Royaume-Uni est plus que jamais appelé à « considérer sérieusement » sa position au sujet du Sahara marocain, indique-t-il. Revenant sur la récente visite d’État effectuée dans le Royaume par le président français, Emmanuel Macron, l’analyste britannique souligne que M. Macron a saisi l’occasion de cette visite pour réitérer le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur le Sahara.



Cette visite a démontré comment un soutien britannique à la souveraineté du Maroc pourrait servir de passerelle stratégique entre le Royaume-Uni et toute la région d’Afrique du Nord, indique M. Richer, ajoutant que le soutien britannique à la souveraineté du Maroc sur le Sahara serait aussi la voie la mieux indiquée à suivre pour le nouveau gouvernement travailliste qui est en train de mettre en œuvre des plans pour redynamiser la croissance de l’économie britannique.



La région du Sahara où le Maroc a réalisé d’importants investissements notamment dans les domaines des infrastructures et des énergies renouvelables, dispose d’un grand potentiel pour attirer un grand nombre d’investissements britanniques, dynamiser le commerce britannique et appuyer les objectifs de politique étrangère du Royaume-Uni après le Brexit, estime l’auteur de l’analyse. M. Richer s’est, d’autre part, attardé sur le rôle de stabilisateur que joue le Maroc dans la région sahélo-saharienne, soulignant que la gouvernance du Maroc dans son Sahara est vitale pour le renforcement de la sécurité dans toute la région, avec notamment une réduction des flux de l’immigration clandestine vers l’Europe et une lutte plus efficace contre les menaces du terrorisme. L’analyste estime qu’il est temp pour le Royaume-Uni d’évoluer vers une position plus active de soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara afin de mieux servir ses intérêts notamment en matière de commerce et d’objectifs de politique étrangère.