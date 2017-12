Harit, de la magie dans les pieds

Si on nous avait dit il y a quelques mois, qu’un jeune et prometteur footballeur français, appelé automatiquement en bleu depuis ses 17 ans, passerait les fêtes de fin d’année en Rouge, on y aurait jamais cru. Et pourtant, c’est le virage qu’a pris la destinée d’Amin Harit en septembre dernier. Quand, ce milieu à la fois offensif et relayeur de 20 ans, bourré de talents, a décidé de faire volte-face et succomber à l’appel du cœur, balayons d’un revers de main le choix de la raison et l’équipe de France. Un tournant capital dans la carrière de ce joueur dont la technique soyeuse et la vision de jeu clairvoyante, font les beaux jours du club de la Ruhr, Schalke 04, en attendant de le voir convertir les espoirs présents et futurs, placés en lui par toute une nation.