Handisport : La deuxième étape des Jeux Régionaux 2025 à Fès

La deuxième étape des Jeux régionaux 2025, un événement d'envergure qui incarne l'engagement national en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel à travers le sport, aura lieu du 8 au 10 avril à Fès.



Organisés à l'initiative du Special Olympics -Maroc (SOM), ces jeux visent à offrir aux athlètes une compétition adaptée à leurs capacités, tout en créant un espace d'échange, de respect et de dépassement de soi.



Selon un communiqué des organisateurs, les Jeux Régionaux 2025 s'inscrivent dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l'inclusion sociale et du développement du sport comme outil d'épanouissement individuel et collectif.



A travers cette initiative, Special Olympics Maroc réaffirme son engagement envers les personnes en situation de handicap intellectuel, en leur offrant un environnement de compétition adapté à leurs besoins, tout en sensibilisant l'ensemble de la société à l'enjeu fondamental de l'égalité des chances, ajoute la même source.



"Les Jeux Régionaux sont une démonstration concrète de ce qui peut accomplir une société quand elle a choisi de placer l'inclusion au cœur de ses priorités", a souligné Zaineb Larhrib, directrice nationale de Special Olympics Maroc, cité par le communiqué..



D'après le communiqué, l’étape de Fès réunira près de 350 participants, dont 300 athlètes issus de la région Est, autour d'une série d'épreuves sportives, d'activités éducatives et de moments de convivialité.



Les compétitions se tiendront sur plusieurs sites emblématiques de la ville dont l'Institut des sciences du sport (épreuves d’athlétisme de 50m, 100m, saut en longueur, lancer de poids), la piscine couverte Al Batha (25m, 50m et 100m nage libre), la salle couverte de l'Institut des sciences du sport (Pétanque et tennis de table) et Sporting Club Fassi (Tennis).



Ces disciplines permettent aux athlètes, ajoute la même source, de faire preuve de détermination, d'habileté et d'esprit d'équipe, tout en évoluant dans un environnement respectueux, encadré par des arbitres qualifiés, du personnel médical et de nombreux bénévoles mobilisés pour garantir la sécurité et le bien-être de tous.



La compétition de Fès s'inscrit dans le cadre d'un circuit national de quatre étapes (Nord, Est, Sud, Ouest), visant à sélectionner et à accompagner les meilleurs profils vers les Jeux Nationaux de Special Olympics Maroc. Ces derniers pourront désigner les futurs représentants du Royaume sur la scène internationale.



A l'issue de cette étape, les regards se tourneront vers Guelmim du 23 au 25 avril 2025, puis Casablanca du 21 au 23 mai 2025, pour poursuivre cette dynamique inclusive qui place le sport au service de l'égalité des chances.