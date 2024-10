Handball: Quatre clubs marocains aux Championnats d'Afrique des clubs champions à Laâyoune

Les Championnats d'Afrique des clubs champions de handball ont débuté, jeudi à Laâyoune, avec la participation du Widad Smara, du Raja Agadir et Mountada Derb Sultan chez les hommes, tandis que l'AS Nouasser participe dans la catégorie féminine.



Ce tournoi continental connaît la participation de 27 équipes représentant 11 pays africains (11 dans la catégorie féminine et 16 dans la catégorie masculine), dont des clubs africains de renommée, comme le Widad Smara, Al-Ahly et Zamalek d'Egypte, en plus des clubs représentant l'Angola, la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal.



Chez les hommes, les clubs Raja Agadir, Union Derb Sultan et Widad Smara sont logés respectivement dans les groupes B, C et D, tandis que l'AS Nouasser évoluera dans le groupe C aux côtés des clubs Petro Atletico Luanda (Angola), Andre Nzeko (Cameroun) et Peacocks (Nigéria).



Mountada Derb Sultan devait entamer son parcours, jeudi, face à l'équipe camerounaise Friendship HB, tandis que Widad Smara devait affronter l'équipe ASFA du Sénégal.

Le Raja Agadir disputera son premier match, vendredi, face aux Ivoiriens de Don Bosco.



Ci-après la composition des groupes

Hommes

Groupe A : Al Ahly (Egypte), Etoile (Congo), CFJSO (Congo) et Mekelle 70 Enderta (Ethiopie).

Groupe B : FAP (Cameroun), Raja Agadir (Maroc), Don Bosco (Côte d’Ivoire) et FLOWERS CNSS (Bénin).

Groupe C : Zamalek (Egypte), Mountada Derb Sultan (Maroc), Friendship HB (Cameroun) et Krikos (Ethiopie).

Groupe D : ADJIDJA HBC (Bénin), ASFA (Sénégal), Widad Smara (Maroc) et Mechal Handball Sport Club (Ethiopie).



Dames

Groupe A : Primeiro (Angola), FAP (Cameroun), Abidjan HBC (Côte d’Ivoire) et Association Sportive Féminine du Sahel (Tunisie).

Groupe B : Al Ahly (Egypte), AS Otoho (Congo) et FLOWERS CNSS (Bénin).

Groupe C : Petro (Angola), André Nziko (Cameroun), AS Nouasser (Maroc) et Peacocks (Nigeria).