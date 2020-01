Handball : Le CHAN à Laâyoune

La 25ème édition du Championnat d'Afrique des nations masculin de handball sera organisée, en 2022 à Laâyoune, a annoncé, jeudi à Tunis, le président de la Fédération Royale Marocaine de handball, Adli Hanafi.

Cette édition sera organisée en partenariat avec la ville de Guelmim, chef-lieu de la région Guelmim-Oued Noun, a précisé le président de la fédération dans une déclaration à la MAP à l'issue du match Maroc-Congo, terminé sur le score de 34-25 et disputé dans le cadre du championnat d’Afrique des nations.

"C’est une source de fierté et un honneur pour nous d’organiser cette édition dans les provinces du Sud du Royaume", a-t-il noté, soulignant les dimensions politiques et sportives de cet événement.

Il a, par ailleurs, relevé que la victoire du Maroc face au Congo devra permettre de forger un groupe solide et conquérant dans la perspective des prochaines échéances, notamment le Mondial 2021 en Egypte et le championnat d’Afrique à Laâyoune.