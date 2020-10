Hamza Sahli, un marathonien ambitieux pour graver son succès aux JO deTokyo

L’ athlète de l’équipe nationale du marathon et du semi-marathon Hamza Sahli ambitionne de graver son succès aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, prévus l’été prochain et de rattraper aussi son retard sur les bancs de l’école. Le natif de Ksar El Kebir a débuté son parcours sportif depuis la 1ère année du collège au moment où il a participé à sa première course organisée dans le cadre des jeux scolaires dans sa ville natale, avant d’entamer des compétitions locales, régionales et nationales qui l’ont amené à rejoindre le club Kasri d’athlétisme. Dans une déclaration à la MAP, l’athlète marocain a souligné que l’engagement et l’encouragement de ses parents ont été pour lui une motivation pour poursuivre sa carrière de sportif, rappelant que la découverte de son talent revient à l’un de ses professeurs de sport au collège qui l’a inscrit au championnat local qu'il a remporté pour poursuivre ainsi ses participations à des courses en occupant la 3ème marche du podium au championnat du Maroc des jeunes en 2013. L’athlète de 27 ans a indiqué qu’il a été tiraillé entre la poursuite de ses études et l'entrée au monde professionnel du sport, expliquant qu’il a fait le choix de se professionnaliser et de quitter les bancs de l’école pour rejoindre le club des FAR après avoir passé avec succès l’examen d’aptitude il y a six ans. Concernant l’importance de la formation, Hamza Sahli a relevé que les programmes ciblés et pratiques des entraîneurs et des cadres techniques, les exercices de groupe et la bonne préparation mentale sont autant de facteurs qui ont joué un grand rôle dans son cheminement athlétique et l'ont aidé à développer son niveau et à obtenir des résultats honorables. Le contexte imposé par la pandémie du coronavirus n'a pas entamé sa volonté et sa détermination en poursuivant ses préparatifs aux rendez-vous sportifs internationaux, afin de préserver sa forme physique grâce à l'aide et l'accompagnement de ses entraîneurs et encadrants tout au long de la période de confinement, a-t-il noté. Il a affirmé que le cadre professionnel, les bonnes conditions au sein de l'Institut national d'athlétisme de Rabat, les stages de préparation dans la ville d'Ifrane et le soutien de la Fédération Royale marocaine de l’athlétisme ont été un vecteur important pour obtenir des résultats honorables dans de nombreuses manifestations, ajoutant qu'il continue de travailler pour réaliser davantage de résultats positifs. L’athlète marocain a souligné qu’il est entièrement concentré pour offrir au Maroc l’une des médailles des JO de Tokyo, reconnaissant que la tâche ne sera pas facile en présence de coureurs appartenant aux écoles les plus connues du continent africain, comme le Kenya et l'Ethiopie. Il a promis qu'il ne ménagera aucun effort pour remporter la victoire surtout après les grands efforts consentis durant les entraînements et la confiance dont il jouit. Hamza Sahli a participé à plusieurs manifestations sportives où il a réalisé de bons résultats, notamment la première place à la 5è édition du marathon de la ville japonaise de Beppu Oita (2h 8min 1sec), la 8è place au championnat du monde à Doha en 2019 (1h 11min 49sec) qui lui a permis de se qualifier aux JO de Tokyo, en plus d’améliorer son record personnel au championnat du monde du semi-marathon organisé la semaine dernière dans la ville polonaise de Gdynia (1h 00min 4 sec)