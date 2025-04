Hamza Igamane doublement primé en Ecosse

Hamza Igamane, le jeune attaquant marocain du club écossais de Glasgow Rangers, s’est vu attribuer, dimanche, deux prix au terme d’une saison prometteuse avec son club.



Ainsi, le joueur de 22 ans a remporté le prix de meilleur jeune joueur de l'année et celui du meilleur but de la saison 2024-2025, a dit le club. Il s’agit du but saisissant marqué en mars dernier par la jeune star marocaine contre Celtic, lors du clasico écossais. Ce but avait permis aux Rangers de sceller une victoire éclatante contre leurs rivaux sur le score de 3 à 2.



Arrivé au Rangers en provenance de l’AS FAR, Igamane est auteur de 11 buts à la Premier League écossaise, remportée par le Celtic.