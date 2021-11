Halilhodzic vise le carton plein

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a affirmé jeudi que l'exigence et l’ambition seront les deux mots clés de l’équipe nationale lors des deux dernières journées des qualifications africaines au Mondial-2022 au Qatar, afin de terminer la phase de groupes avec un carton plein malgré la qualification, dès la 4è journée, des Lions de l’Atlas au match décisif, prévu au mois de mars prochain.



En marge d'une conférence de presse tenue au Centre Mohammed VI de football de Maâmoura à Salé pour dévoiler la liste définitive des joueurs qui disputeront ces deux rencontres, Halilhodzic a exprimé sa volonté de maintenir ce cycle positif de victoires lors de la 5è et la 6è journées des éliminatoires face au Soudan, le 12 novembre à Rabat, et la Guinée le 16 à Casablanca.



"Je suis satisfait de l’évolution de jeu et de la prestation de la sélection lors des trois derniers matchs. En sept jours, les joueurs ont montré beaucoup de choses positives sur le plan défensif et offensif, notamment la qualité de jeu, l'efficacité en plus de la manière spectaculaire", s’est réjoui Vahid, en remerciant "les joueurs ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à cette belle performance".



"Certes, nous avons profité du fait de jouer à domicile, sauf que ça reste moins avantageux sans nos supporters", a précisé le sélectionneur national, qui n’a pas hésité à exprimer son souhait de voir le public dans les gradins la semaine prochaine afin "de fêter ensemble cette qualification", sans pour autant tomber dans l’euphorie.



Concernant la liste des joueurs retenus, Halilhodzic, qui espère améliorer "quelques petits détails" lors de ces deux rencontres, a procédé à la convocation de Sofiane Alakouch, sociétaire du club français du FC Metz, pour la première fois pour pallier l’absence d’Ayoub El Amloud (Wydad Casablanca), convoqué avec l’équipe nationale B.



Concernant, l’absence de certains joueurs, il a indiqué qu’il avait discuté avec le sélectionneur national, Houcine Ammouta, la convocation de certains joueurs pour le stage de préparation à la Coupe arabe des nations au Qatar, à savoir Amloud et Soufiane Rahimi.



Pour leur part, Salim Amellah et le gardien de but Munir El Kajoui seront forfaits pour blessure. Ahmed Reda Tagnaouti sera le troisième portier des Lions de l'Atlas.



Auteurs d'un parcours sans faute, les Lions de l’Atlas, leaders avec 12 points, avaient déjà assuré leur qualification pour le dernier tour qualificatif au mondial au Qatar après avoir signé quatre victoires en autant de rencontres.

La Guinée Bissau est 2è (4 pts) devant la Guinée (3 pts), alors que le Soudan ferme la marche avec 2 points.