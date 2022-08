Hakimi, Dari et Boufal, buteurs

L’ international marocain Achraf Hakimi a marqué lors de la large victoire de son équipe, le Paris Saint-Germain, contre Lille, dimanche pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Le latéral droit a inscrit le troisième but de son équipe à la 39è minute après les réalisations des attaquants français Kylyan Mbappé et argentin Lionel Messi, successivement à la première et à la 27e minute de la première mi-temps. Les visiteurs sont parvenus par la suite à enfoncer le clou par le biais du Brésilien Neymar, auteur d’un doublé (43e et 52e) et Mbappé qui a marqué ses deuxième et troisième buts de la rencontre (66e et 87e). L’unique but des locaux a été l'œuvre de Jonathan Bamba à la 54e minute. Cette rencontre vient confirmer une nouvelle fois l’excellent état de forme de l'attaque du club de la capitale qui a marqué 17 buts en trois matchs. Avec cette victoire, les Parisiens occupent la tête du classement avec 9 points, suivis de Lens avec 7 points de deux victoires et un match nul. Par ailleurs, le défenseur international marocain Achraf Dari a inscrit, dimanche, son premier but avec le club français de Brest, qui s'est imposé (3-1) en déplacement chez Angers, pour le compte de la 3è journée de Ligue 1. L'ancien défenseur du Wydad de Casablanca s'est illustré une nouvelle fois avec les "Ty'Zefs" en marquant de la tête le troisième but des visiteurs. L'unique réalisation d'Angers a été signée par l'autre international marocain Soufiane Boufal. Le match a été marqué par l'alignement de deux autres joueurs marocains, en l'occurrence Azzeddine Ounahi et Amine Salama. A souligner qu’Ounahi vient de rempiler avec le club d’Angers, signant un contrat qui s’étalera jusqu’en juin 2026.