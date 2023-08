Hakim Ziyech très proche de signer au Galatasaray

La sélection marocaine de futsal disputera, entre le 14 et le 19 septembre prochain, deux confrontations amicales face à ses homologues d'Argentine et du Danemark, indique mercredi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF). Ces rencontres, qui s'insèrent dans le cadre de la préparation des Lions de l'Atlas aux prochaines échéances, seront programmées aux Complexes Mohammed VI de football de Salé et Prince Moulay Abdellah de Rabat, poursuit la même source. Ainsi, le Maroc sera opposé à l'Argentine, les 14 et 16 septembre, alors qu'il affrontera le Danemark le 19 du même mois. Un autre match amical opposera, le 17 septembre, l'Argentine au Danemark.