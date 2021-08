Hakim Ziyech marque et brille avec Chelsea

Hakim Ziyech a brillé mercredi avant d'être fauché en plein vol. A Belfast, l’international marocain a ouvert le score pour les Blues de Chelsea en Supercoupe d’Europe face aux Espagnols de Villarreal. Un but en bout de chaîne, à la conclusion d’une sublime action collective que le gaucher a réussi à concrétiser en reprenant un centre de l’Allemand Kai Havertz, bien aidé par l’appel au premier poteau de Timo Werner.



Nous étions à la 27ème minute, et les joueurs de Thomas Tuchel accentuaient leur emprise sur la rencontre, face à des Espagnols asphyxiés par le pressing des Anglais. Des tâches défensives auxquelles n’a pas rechigné le milieu offensif marocain, placé sur l’aile droite du 3-4-3 mis en place par les champions d’Europe en titre. Offensivement, Ziyech a également été de tous les bons coups. Sa passe majestueuse aurait dû être décisive pour son latéral gauche, Alonso, quelques minutes après avoir pris l’avantage. Mais l’Espagnol n’a pu faire le break à cause d’un remarquable arrêt de Sergio Asenjo, le portier du sous-marin jaune.



Un sous-marin qui a longtemps eu la tête sous l’eau surtout en première mi-temps. Ce qui coïncidait avec la prestation de haut vol du gaucher marocain. Disponible et intenable, Hakim Ziyech a été le moteur du jeu offensif de Chelsea. A la fois par sa science du déplacement, mais aussi par son toucher de balle soyeux et la précision démentielle de son pied gauche, un plaisir pour les spectateurs et téléspectateurs. Sa patte sur l’animation offensive de Chelsea fut tellement prégnante que sa sortie a coïncidé avec la baisse de régime collective de ses coéquipiers.



Blessé à l’épaule sur corner (42’), Ziyech n’a même pas pu finir le premier acte. Il est sorti grimaçant, accompagné par les médecins du club. Espérons que la blessure soit mineure, à près d’un mois de la prochaine fenêtre internationale. Pour la première journée de la Premier League, ce week-end, sa participation semble d’ores et déjà compromise. Ce qui n’est certainement pas fait pour ravir son manager. Car quand il a cédé sa place, le jeu des Blues s’est délité, idem pour leur emprise sur la rencontre.



Les protégés d’Unai Emry ont montré un tout autre visage au retour des vestiaires. Plus engagés, plus déterminés, ils ont logiquement réussi à égaliser par l’intermédiaire de Gérard Moreno (73’). La fin de ce match magnifique a été tout aussi passionnante que le temps réglementaire, prolongations comprises. Dans un remake du quart de finale opposant les Pays-Bas au Costa Rica, lors de la Coupe du monde 2014, Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand de Chelsea, a changé de gardien juste avant la séance des tirs au but, en remplaçant Edouard Mendy par Kepa Arrizabalaga (119’).



Bon lui en a pris, puisque le portier espagnol a fait la différence, en stoppant les tentatives de Mandi et d’Albiol, offrant ainsi à son club une Supercoupe pleine de rebondissements et de gestes techniques de classe dont Hakim Ziyech en a été l’un des acteurs majeurs. En fin avant sa blessure.



Chady Chaabi