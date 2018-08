Hakim Ziyech de nouveau annoncé à l’AS Rome

La piste Ziyech à l’AS Rome est de nouveau relancée. L’international marocain suscite encore une fois l’intérêt des dirigeants du club italien, désireux de s’attacher ses services lors de ce mercato estival qui expirera à la fin de ce mois.

L’information d’un éventuel transfert de Hakim Ziyech à l’AS Rome a été relayée par le site spécialisé Calcio Mercato qui rappelle que cette transaction pourrait aboutir du moment où l’Ajax Amsterdam a fait montre de sa volonté de céder son joueur, en étant prêt à revoir à la baisse ses prétentions financières, passant de 37 à 25 millions d’euros. Ce qui est à la portée du club de la Louve qui est revenu à la charge, exploitant la volonté de Hakim Ziyech de changer de cieux, en dépit de son contrat avec la formation batave s’étendant jusqu’en juin 2021.

Toujours d’après ledit site, Ziyech pourrait être l’autre option de renfort de l’AS Rome au cas où l’arrivée en provenance du FC Séville du champion du monde français Steven N’Zonzi ne prendrait pas forme. Le club andalous n’est pas prêt à brader son joueur et exige 35 millions de dollars, montant qu’il pourrait obtenir vu que N’Zonzi est dans le collimateur de deux grosses écuries de la Ligue 1, Monaco et le PSG.

Depuis son arrivée à l’Ajax Amsterdam en 2016, le standing de Hakim Ziyech a monté d’un cran, devenant le maître à jouer de l’équipe phare de l’Eredivisie avec laquelle il avait disputé la finale de l’Europa League en 2017, perdue face à Manchester United. Ses performances (meilleur passeur décisif la saison dernière avec 14 passes) et son jeu stylé ne sont pas passés inaperçus au regard des superviseurs mais son transfert n’a pu avoir lieu faute d’offre conséquente pour l’Ajax Amsterdam.

Bref si Ziyech parviendrait à rejoindre les rangs de l’AS Rome, demi-finaliste la saison dernière de la Ligue des champions, il sera le troisième joueur marocain à porter les couleurs de ce club après Houcine Kharja et Mehdi Benatia.