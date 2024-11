Hadj Abdelwahab Mouline, un homme de cœur disparaît ...

La disparition de Hadj Abdelwahab Mouline suscite une grande vague d'émotion au sein de la capitale, en particulier auprès des personnes qui ont côtoyé cet homme généreux, simple.

Un décès qui a endeuillé la ville de Rabat; car la disparition d'un membre de la famille attriste les proches bien entendu, et beaucoup d'autres à des degrés différents.



Un homme qui a marqué de son empreinte le monde des finances et celui politique, ainsi que le club FUS-Basket, avec à la clé des titres en championnat du Maroc, en Coupe du Trône, au championnat maghrébin, en plus de trois participations à la Coupe d'Europe des clubs champions, et en tournoi international de Gibraltar.



Sous sa présidence, le FUS a acquis une grande notoriété dans le monde du sport national.

Il connaissait tous les rouages de la grosse balle orange, à laquelle il a dédié une grande partie de sa vie. C'était un passionné, il avait une grande culture du basket-ball.

C'était un travailleur acharné, il a fait preuve d'un courage admirable durant sa période de maladie en se battant jusqu'au bout.



La ville de Rabat perd un fils, mais garde à jamais le souvenir de quelqu'un de très humain.

Hadj Abdelwahab Mouline est un symbole et un exemple de dévouement pour son pays, pour sa ville, pour son club de cœur, devenu rarissime en ces temps.

Oui ! Adieu Hadj Abdelwahab Mouline, nous nous souviendrons de vous.