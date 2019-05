Habib El Malki se réunit avec les présidents des groupes parlementaires

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu, lundi, une réunion avec les présidents des groupes et groupement parlementaires consacrée à l'examen de sujets liés au contrôle de l'action gouvernementale et au phénomène d'absentéisme au sein des commissions permanentes, à l'agenda de la Chambre relatif à l'examen du bilan d'étape du gouvernement et aux questions orales sur la politique publique.

Concernant la mise en œuvre des dispositions du règlement intérieur au sujet de la présence lors des réunions des commissions parlementaires, les participants ont mis l'accent sur le phénomène d'absentéisme qui entrave l'action parlementaire et porte atteinte à son message noble au service des citoyens.

Ils ont également évoqué les articles de la Constitution, notamment l'article 69 qui met en avant la participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions en cas d'absence.

Lors de cette réunion, il a été aussi procédé à l'examen du bilan d'étape de l'action gouvernementale, notamment sur le plan organisationnel, ainsi que des questions présentées à l'occasion de la séance mensuelle sur la politique publique.

A l'issue de cette rencontre, il a été convenu de retenir la politique de santé en tant que sujet des questions mensuelles prévues le 27 mai.