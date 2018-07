Habib El Malki salue l'action constructive du groupe de travail thématique chargé de l'égalité et de la parité

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a présidé, mercredi au siège du Parlement, la réunion du groupe de travail thématique chargé de l'égalité et de la parité dont il a salué son action constructive.

Lors de cette réunion au cours de laquelle Touria Ferraj a été chargée de présider ce groupe en succession à Boutaina Karaoui, le président de la Chambre des représentants a mis en exergue l'adhésion collective des députées et leur mobilisation pour faire réussir l'action de ce groupe, soulignant l'importance de la démarche du consensus adoptée par les membres.

Habib El Malki a mis l'accent sur l'approche participative dans la gestion des affaires de la société, relevant que la femme joue un rôle primordial dans la préservation des acquis démocratiques, indique la Chambre dans un communiqué.

Cette réunion a été consacrée à l'élaboration du plan d'action du groupe pour la prochaine période. Ainsi, il a été convenu de valoriser les acquis et d'accorder un intérêt à la question des coopératives et de l'économie solidaire, qui intéresse un grand nombre de femmes marocaines. La rencontre a été aussi une occasion pour examiner les propositions susceptibles de dynamiser davantage l'action du groupe.

En vertu du règlement intérieur de la Chambre, ce groupe de travail thématique est chargé de l'élaboration d'études et de la présentation des propositions et recommandations, en vue d'impulser l'initiative législative des membres de la Chambre et d'améliorer le rendement de l'institution notamment en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques.