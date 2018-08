Habib El Malki s'entretient avec les présidents des deux Chambres du Parlement colombien

En marge de sa participation à la cérémonie d’investiture du Président colombien, Ivan Duque Marquez, où il a représenté Sa Majesté le Roi, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s’est entretenu, mercredi 8 août courant, avec Ernesto Macías Tovar, président du Congrès, et Alejandro Carlos Chacon Camargo, président de la Chambre des représentants de Colombie.

Lors de son entrevue avec Ernesto Macías Tovar, Habib El Malki a exprimé sa reconnaissance pour la qualité de l’accueil que les autorités colombiennes lui ont réservé et l’a félicité pour la mise en place du Groupe d’amitié Maroc au sein du Sénat colombien.

« Les deux pays ont en commun les mêmes valeurs traditionnelles et sont proches culturellement par leur ouverture sur le monde extérieur et leur sens de solidarité », a fait remarquer Habib El Malki en soulignant le rôle des institutions démocratiques et représentatives dans la paix et la stabilité des Etats.

De son côté, le président du Congrès colombien a fait savoir que les autorités de son pays sont honorées de la présence de l’émissaire du Souverain à l’investiture du nouveau Président colombien.

Par ailleurs, lors de sa rencontre avec Alejandro Carlos Chacon Camargo, président de la Chambre des représentants, Habib El Malki a fait part à son homologue de la volonté de la Chambre des représentants de promouvoir ses relations avec le plus grand nombre de Parlements latino-américains, tant nationaux que régionaux.

Dans ce cadre, le président de la Chambre des représentants a convié son homologue à effectuer une visite de travail et d’amitié à Rabat, début 2019, en vue de sceller la coopération entre les deux institutions à travers la signature d’un mémorandum d’entente.

Ces rencontres se sont déroulées en présence de l’ambassadrice du Maroc à Bogota, Farida Loudaya.