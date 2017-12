Habib El Malki s’entretient avec le président du Parlement de Wallonie

Vu les relations fraternelles et humaines entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique et la région de la Wallonie où vit une importante communauté marocaine et partant de l’importance qu’accordent les deux parties au renforcement de la coopération parlementaire à même de servir les intérêts communs, la Chambre des représentants du Maroc et le Parlement de Wallonie ont convenu ce qui suit :

- De développer dans le cadre de leurs attributions leurs relations politiques, économiques, sociales et scientifiques entre le Maroc et la Wallonie.

- D’encourager la coopération parlementaire à travers le dialogue et la concertation en vue de consolider l’élaboration d’un cadre conventionnel et juridique à même de promouvoir les relations entre le Royaume du Maroc et la Wallonie

- D’échanger les informations relatives aux activités juridiques et aux meilleures pratiques dans le domaine de l’élaboration des lois et de la publication officielle des documents d’intérêt commun selon leurs législatures respectives.

- D’encourager l’échange de visites entre les délégations visant à renforcer l’interaction entre les commissions et les sous- commissions spécialisées et les membres des deux institutions dans tous les domaines convenus afin de développer les relations parlementaires

- De consolider la coopération entre les délégations parlementaires représentant les deux institutions à travers la coordination des positions au sein des instances multipartites selon les priorités de la coopération commune.